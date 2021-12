La più grande banca colombiana prepara servizi di trading crittografico

Cynthia Del Pozo García, responsabile della strategia e dello sviluppo aziendale di Gemini, ha recentemente annunciato la notizia della partnership tra l’exchange di criptovaluta statunitense e la più grande banca colombiana, Bancolombia. Il programma pilota coinvolgerà un numero selezionato di clienti Bancolombia che testeranno la nuova funzione di trading crittografico. Inoltre, le risorse crittografiche disponibili per il trading includono bitcoin, bitcoin cash, ether e litecoin.

Bancolombia, che opera anche in altre giurisdizioni come El Salvador, Perù, Porto Rico e Guatemala, ha quasi 18 milioni di utenti. Il post sul blog ha anche affermato che la partnership fa parte di un programma pilota di un anno organizzato dalla Superintendencia Financiera de Colombia, l’agenzia di regolamentazione finanziaria della Colombia. Oltre a Gemini, anche le popolari piattaforme di scambio crittografico come Binance, Bitpoint e Bitso sono state scelte per essere coinvolte nel progetto pilota della SFC.

Secondo la SFC “l’obiettivo principale è che tutte le autorità partecipanti siano in grado di misurare l’efficacia dei recenti sviluppi tecnologici nella verifica dell’identità digitale e della tracciabilità delle transazioni nell’ambito dei poteri loro assegnati nel quadro attuale”. Il dirigente di Gemini ha affermato che l’ingresso della società in America Latina fa parte della più ampia iniziativa dello scambio per rendere le criptovalute disponibili agli individui a livello globale. Un estratto dell’annuncio recita:

“La partnership rappresenta anche un passo importante verso l’espansione strategica della presenza di Gemini in America Latina. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con l’ecosistema crittografico colombiano e di supportare i prodotti crittografici che consentono ai colombiani di prendere il controllo della loro vita finanziaria”. Nel frattempo, l’adozione delle criptovalute continua a vedere una maggiore crescita nella regione dell’America Latina. Come precedentemente riportato, Venezuela e Colombia erano i Paesi con il secondo e il terzo più alto volume di scambi di bitcoin peer-to-peer.