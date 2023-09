La prima fabbrica di robot umanoidi al mondo, conosciuta come “RoboFab” potrebbe sorgere a Salem, in Oregon. L’azienda Agility Robotics ha recentemente annunciato che i preparativi per l’apertura di questa struttura di produzione sono in corso. Secondo il comunicato stampa di Agility, la costruzione dell’impianto è iniziata lo scorso anno.

Agility Robotics

Damion Shelton, co-fondatore e CEO di Agility Robotics, ha dichiarato: “L’apertura della nostra fabbrica segna un momento cruciale nella storia della robotica: l’inizio della produzione di massa di robot umanoidi commerciali.”

RoboFab, che si estende su una superficie di 70.000 piedi quadrati, sarà in grado di produrre oltre 10.000 avanzate versioni di robot chiamati Digit ogni anno. Digit è un robot bipede senza testa che ha rappresentato un passo significativo nel campo della robotica dal 2020, in particolare per quanto riguarda il movimento sulle gambe e il design umanoide.

Digit è stato progettato per affrontare diverse sfide legate al lavoro, come infortuni, burnout, alta rotazione del personale e carenze di manodopera. La sua versatilità e capacità di adattamento sono state ulteriormente migliorate, rendendolo ideale per applicazioni in settori come la logistica, la distribuzione e l’automazione industriale. Il robot è stato progettato per operare in modo sicuro negli ambienti di lavoro umani, navigando e svolgendo una varietà di compiti.

Proprio recentemente, Agility Robotics ha presentato una “nuova generazione di Digit”, dotata di una testa cilindrica e due occhi LED animati, progettati appositamente per compiti logistici.

La creazione di RoboFab rappresenta quindi un passo avanti nell’accelerazione dello sviluppo e della distribuzione di sistemi robotici avanzati. La fabbrica contribuirà anche a creare opportunità di lavoro altamente specializzate, con l’obiettivo di cambiare il futuro del lavoro in meglio.