Volete un cane robot con lanciafiamme? Ora potete finalmente averlo

Una delle ultime novità ad entrare sul mercato è il Thermonator - un robottino cane montato con un vero e proprio... lanciafiamme. Prodotto dalla Throwflame, questa creazione ha attirato l'attenzione di molti con le sue capacitò, diciamolo, un po' spaventose.

Il Thermonator è stato progettato con diversi scopi in mente, sebbene il suo aspetto impressionante e il prezzo non proprio accessibile possano far dubitare delle sue intenzioni. Sebbene sia stato pubblicizzato per usi come il controllo della fauna selvatica e la gestione agricola, non possiamo ignorare il fatto che il suo principale richiamo sembra essere l'intrattenimento.

Ma andiamo ai fatti. Il Thermonator è costruito sul telaio del Unitree Go1, con un costo base di $3,500. Throwflame ha quindi aggiunto il loro famigerato ARC Flamethrower, con un prezzo fino a $899. Il risultato? Un robottino cane WiFi e Bluetooth abilitato, controllabile tramite telefono e in grado di sparare fiamme fino a 9 metri di distanza, tutto mentre trasmette un feed video in tempo reale al suo operatore.

Ovviamente, c'è da chiedersi se un dispositivo del genere sia davvero necessario, o se potrebbe rappresentare una potenziale minaccia. Throwflame ha dichiarato che il Thermonator è destinato a un uso responsabile e legale, ma alcuni potrebbero avere dei dubbi leciti.

Con una durata della batteria di soli 60 minuti e un serbatoio del carburante relativamente piccolo, si potrebbe essere portati a pensare che le possibilità di causare danni siano limitate. Tuttavia, non possiamo ignorare il fatto che la tecnologia può essere facilmente sfruttata in modi imprevisti.