La Serie A cita Super Mario… ma avrà il permesso di Nintendo?

Qualche settimana fa è diventata virale la notizia che Nintendo ha messo in moto un sistema "anti-IA", atto a individuare, ed eliminare, ogni immagine, o contenuto multimediale, che coinvolga Super Mario, e le altre icone celebri del Colosso di Kyoto, in contesti "non autorizzati" e realizzati con l'intelligenza artificiale.

Ovviamente, in poco tempo, moltissime immagini sono state rimosse dal web, incluse alcune citazioni rivolte all'universo di Nintendo che, pur non coinvolgendo direttamente la figura di Super Mario, ne richiamavano le atmosfere, i vestiti e le situazioni viste nei celebri giochi della saga.

Perché vi diciamo tutto questo? Perché una manciata di ore fa, i profili Instagrm della Serie A e del Genoa, hanno celebrato l'arrivo di Mario Balotelli al Genoa con un'immagine che, anche se non è ancora chiaro se sia stata o meno realizzata con l'aiuto dell'IA, vede il celebre giocatore nei panni dell'iconico idraulico di Nintendo (del quale potete trovare l'ultimo gioco dedicato a lui e a suo fratello Luigi in preordine su Amazon).

Stiamo ironizzando ma chissà se Serie A e Genoa hanno chiesto il permesso a Nintendo... o se si beccheranno un bel DMCA come è capitato a tantissimi YouTuber, e ad altrettanti content creator, nelle ultime settimane.

Ovviamente ci auguriamo di no, ma sarebbe decisamente "peculiare" vedere il post su Instagram abbattuto dalla "Polizia di Nintendo".