La tecnologia blockchain guiderà il futuro della longevità

La promessa di una vita più lunga e più sana ha dominato il discorso sia culturale che medico per secoli. Il settore della longevità ha dimostrato negli ultimi anni è che una durata della vita più lunga e più sana è una realtà raggiungibile. Gli esseri umani non solo vivranno più a lungo, ma avranno anni più attivi, sani e impegnati su questa Terra. Unità di ricerca provenienti da tutto il mondo stanno facendo scoperte ogni giorno. I progressi della medicina, alimentati da un’intensa ricerca e sperimentazione, stanno cambiando il modo in cui scienziati, medici e persino commentatori culturali pensano a quanto tempo e quanto bene possiamo vivere. Siamo, infatti, ora nell’era della longevità. Ma cosa sta guidando queste incredibili scoperte?

Pura creatività e innovazione. L’avvento dell’intelligenza artificiale, l’ingegneria genetica e un rinnovato interesse per la salute pubblica derivante dalla pandemia di COVID-19 stanno catalizzando scoperte a un ritmo senza precedenti. Per massimizzare l’impatto di questi ricercatori, il futuro dell’innovazione dovrà essere collaborativo e cooperativo e in questo la tecnologia blockchain sarà decisiva.

Quest’ultima infatti consentirà di applicare le caratteristiche più interessanti della tecnologia di registro distribuito (DLT) per proteggere i dati medici sensibili, garantire la condivisione sicura dei dati tra numerosi partner e fornire un percorso per i pazienti per diventare parti interessate nella ricerca medica contribuendo con i loro dati e partecipando a studi clinici.

Le valute digitali e la tecnologia blockchain hanno cambiato il modo in cui il mondo intero effettua transazioni e utilizza servizi critici. Sono le tecnologie fondamentali per una società più equa ed efficiente. Nuove applicazioni per la DLT vengono sviluppate ogni giorno e nuovi investitori, adottanti e apprezzatori sono attratti dal settore a causa della sua natura in continua evoluzione. Se riusciamo ad applicare lo stesso spirito imprenditoriale e la stessa attitudine al settore della longevità, le nostre vite non solo saranno più lunghe, ma più arricchite, significative e abilitate digitalmente.