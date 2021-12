La Thailandia pensa a un’industria del turismo cripto-friendly

Il governo thailandese ha intenzione di puntare sui criptomilionari per rivitalizzare il suo moribondo settore turistico. Per far sì che ciò accada, il settore del turismo sta lavorando con i regolatori della nazione e uno scambio di criptovaluta locale per aprire la strada ai token digitali da utilizzare per i viaggi. La regione è stata colpita duramente dall’epidemia. Il governo thailandese spera che le criptovalute aiuteranno l’economia dipendente dal turismo a recuperare parte degli 80 miliardi di dollari di entrate perse. In un’intervista di giovedì, Yuthasak ha dichiarato che i cittadini avevano accumulato ricchezza dal possesso di valute digitali.

Una mossa governativa audace consente agli utenti di utilizzare valute digitali senza affrontare le tasse governative o scambiarle. Tuttavia, Yuthasak ha aggiunto che ci vorrà un po’ di tempo per realizzare questo progetto. Questo perché la Thailandia non riconosce le monete crittografiche come moneta a corso legale. Quindi, l’Autorità del Turismo ha iniziato a stabilire piani per i viaggiatori per utilizzare la criptovaluta.

La buona notizia è che i viaggi globali stanno tornando alla normalità. Inoltre, l’autorità istituirà un nuovo dipartimento nel 2022 per creare la sua criptovaluta, generare un portafoglio e sviluppare una nuova industria dei viaggi. Inoltre, secondo Yathusak, le discussioni sono già in corso tra la Securities and Exchange Commission, la Banca di Thailandia, e Bitkub Online Co., il più grande scambio di criptovalute della Thailandia.

La Thailandia è una destinazione turistica di fama mondiale. È una destinazione turistica esotica famosa per le sue spiagge tropicali, la ricca cultura e le città vivaci. La nazione del sud-est asiatico comprende quattro regioni distinte: gli altopiani della Thailandia interna, le pendici montuose della Thailandia settentrionale, le risaie popolate della Thailandia centrale e la costa delle Andamane, che confina con il Myanmar a ovest.