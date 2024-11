La vostra prossima telecamera di sicurezza potrebbe essere a marchio Apple

Apple sta progettando un nuovo prodotto nel settore della domotica: una fotocamera IP intelligente, pronta per la produzione di massa nel 2026. Il rinomato analista Ming-Chi Kuo ha rivelato questi dettagli in un post su Medium, aggiungendo che l'obiettivo della compagnia di Cupertino è quello di vendere decine di milioni di unità di questa fotocamera ogni anno a livello globale.

Questo dispositivo sarà integrato con Siri e con Apple Intelligence. Secondo quanto riportato da 9to5Mac, la fotocamera dovrebbe essere equipaggiata con un chip avanzato per gestire i comandi di Apple Intelligence, i quali richiedono una notevole capacità di elaborazione. Il recente e sostanziale aggiornamento di Siri promette un'integrazione ancora più interessante. The Verge sottolinea che, benché la piattaforma Apple Home attualmente supporti l'integrazione con alcune telecamere di marchi come Aqara, Eve e Logitech, non si estende ad altri noti brand come Ring, Arlo e Blink.

Oltre alla telecamera IP, Kuo prevede un aumento delle funzioni legate alla salute per le AirPods, soprattutto dopo il successo della funzionalità da apparecchio acustico. Si ipotizza che tali novità verranno implementate nei futuri modelli di AirPods, espandendo così le capacità di gestione della salute dell'utente attraverso questi popolari auricolari wireless.

Bloomberg, attraverso il reporter Mark Gurman, ha segnalato che Apple sta lavorando anche su un altro dispositivo per la smart home dotato di display (delle dimensioni di due iPhone affiancati) che deriva dalla struttura dell'attuale HomePod. Questo dispositivo permetterebbe agli utenti di effettuare videochiamate, navigare sul web, controllare il calendario e altre funzioni. Inoltre, alcuni anni dopo il lancio di questa novità, si prevede l'introduzione di un braccio robotico capace di fare muovere il display seguendo gli spostamenti dell'utente nella stanza.

L'impegno di Apple nel settore della domotica, con l'introduzione di nuovi prodotti quali la fotocamera IP e dispositivi avanzati con display e funzioni robotiche, illustra l'ambizione dell'azienda di espandere ulteriormente la propria influenza nel mercato globale della tecnologia. Con queste iniziative, Apple non solo cerca di consolidare la propria presenza nella vita quotidiana degli utenti ma si propone anche di incentivare l'adozione di un ecosistema sempre più interconnesso e intelligente.

Nel corso degli anni, la visione della domotica si è espansa, arrivando a includere non solo il controllo degli apparati elettronici, ma anche elementi come la sicurezza e l'efficienza energetica. Apple ha iniziato a interessarsi seriamente a questo settore con il lancio di HomeKit nel 2014, una piattaforma pensata per facilitare la comunicazione e il controllo degli accessori domotici attraverso i dispositivi Apple.

Con il tempo, Apple ha continuato a espandere il suo ecosistema, integrando sempre più la domotica nelle funzionalità degli iPhone, degli iPad e degli altri suoi dispositivi. L'annuncio di nuovi prodotti rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di Apple di creare una casa sempre più connessa e interattiva.