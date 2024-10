La telecamera che non dovrete MAI ricaricare oggi è al MINIMO STORICO con questo coupon!

Se siete alla ricerca di una soluzione di videosorveglianza all'avanguardia che unisca tecnologia sostenibile e prestazioni superiori, questa offerta su Amazon farà al caso vostro. La Security SoloCam eufy S340 è ora disponibile a soli 109,99€, con uno sconto di 40€ attivabile tramite coupon, permettendovi di risparmiare significativamente sul prezzo di listino di 159,99€.

Telecamera di sicurezza eufy Security SoloCam S340, chi dovrebbe acquistarla?

Questo dispositivo rappresenta la scelta ideale per chi desidera una sorveglianza completa e senza compromessi della propria abitazione. La combinazione di tecnologia solare e visione a 360° la rende perfetta per proprietari di casa attenti all'ambiente che non vogliono preoccuparsi di batterie scariche o zone non monitorate.

La SoloCam S340 si distingue per caratteristiche tecniche all'avanguardia. La risoluzione 3K garantisce immagini cristalline fino a 15 metri di distanza, mentre lo zoom 8x permette di identificare dettagli cruciali con precisione sorprendente. Il sistema di doppia visualizzazione consente di monitorare simultaneamente una panoramica completa e specifiche aree di interesse, mentre la rotazione motorizzata elimina efficacemente ogni punto cieco.

L'installazione risulta sorprendentemente semplice grazie al design wireless e alla connettività Wi-Fi a 2,4 GHz. La tecnologia di rilevamento AI distingue con precisione persone, veicoli e animali, riducendo drasticamente i falsi allarmi. L'integrazione con HomeBase 3 amplia ulteriormente le possibilità di archiviazione locale, garantendo la massima privacy senza costi ricorrenti.

Attualmente disponibile a 109,99€, con possibilità di risparmio grazie al coupon di 40€, la Security SoloCam eufy S340 rappresenta un investimento intelligente per la sicurezza domestica. La combinazione di alimentazione solare, visione panoramica e tecnologia avanzata la rende una soluzione completa per chi cerca tranquillità senza compromessi sulla qualità o preoccupazioni di manutenzione.

