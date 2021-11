L’Africa non può ritardare sulle criptovalute: sono il futuro

Osita Oparaugo, fondatrice di Footprint to Africa, ha sostenuto che un tempestivo abbraccio delle criptovalute da parte dei governi africani sarebbe vantaggioso per le prospettive di crescita del continente. Nelle sue osservazioni pubblicate da Vanguard, Oparaugo, che è stato co-conduttore di un evento di finanza decentralizzata (defi) in Nigeria, ha suggerito che i Paesi africani non possono permettersi di rimanere indietro quando si tratta di criptovalute.

Dopo aver notato l’impatto delle criptovalute e della blockchain sulla finanza globale, Oparaugo ha spiegato perché i governi africani dovrebbero a suo avviso salire a bordo rapidamente. Oparaugo ha dichiarato che “La criptovaluta e il denaro digitale alla fine uniranno il mondo e i precedenti governi africani lo abbracceranno, questo sarà un incentivo per la crescita del continente. L’Africa non può permettersi di ritardare sulla tecnologia blockchain; è il futuro”.

Per sostenere la sua previsione sul futuro della finanza, Oparaugo ha usato il recente annuncio di Twitter che consentirà agli utenti di scambiarsi bitcoin a vicenda. Il fondatore di Footprint to Africa ha anche fatto riferimento ai commenti fatti in passato dal miliardario statunitense Mark Cuban. In quei commenti, Cuban ha espresso la sua convinzione che il defi avrebbe rappresentato una sfida per le banche tradizionali.

Nonostante la difesa e le richieste da parte di cripto-sostenitori come Oparaugo, i governi africani continuano a evitare le criptovalute. I pochi paesi che hanno abbracciato la blockchain hanno invece scelto di creare valute digitali della banca centrale.