Se state cercando una lavatrice o un’asciugatrice all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, Samsung è sicuramente uno dei produttori di grandi elettrodomestici a cui dovreste rivolegervi. E se stavate cercando i prezzi più vantaggiosi, avete oggi un motivo in più per valutare l’acquisto di un grande elettrodomestico del produttore coreano, visto che lo store ufficiale ha pubblicato un coupon del valore del 15%.

Fin qui nulla di esaltante, se non fosse che il coupon andrà a ridurre del 15% il prezzo già scontatissimo di una serie di elettrodomestici per la casa, in particolare di lavatrici e asciugatrici. Il codice da applicare è “CASASAMSUNG“, la cui scadenza è fissata per il 30 aprile. Chiunque fosse interessato a una delle migliori asciugatrici, e lo stesso vale per le lavatrici, farebbe quindi bene a considerare questa iniziativa messa a disposizione dallo store Samsung.

Un’occasione ottima sia per chi intende orientarsi su un modello base, avendo così la possibilità di spendere ancora meno, sia per coloro che hanno intenzione di portarsi a casa un elettrodomestico top di gamma. La lavatrice BESPOKE AI QuickDrive da 11Kg è tra i modelli da preferire se volete puntare al top. Dimenticate il prezzo originale di ben 1.649,00€, dato che vi basteranno 934,15€ per acquistarla. Cifra importante, ma lo è anche questa lavatrice che, come avrete notato, fa parte della gamma BESPOKE di Samsung.

Quest’ultima ha una serie di caratteristiche speciali che la distinguono dagli altri elettrodomestici, in questo caso dalle altre lavatrici sul mercato. Innanzitutto, sono personalizzabili con una vasta gamma di colori e finiture, in modo da integrarsi perfettamente con l’arredamento della casa. Sono dotate poi di intelligenza artificiale avanzata, che consente loro di imparare le vostre abitudini di lavaggio e di suggerirvi le impostazioni ottimali per risparmiare tempo e acqua.

Si possono connettere alle rete Wi-Fi e sono quindi gestibili da remoto tramite l’app SmartThings, con la quale avviare la lavatrice, monitorare il ciclo di lavaggio e ricevere notifiche sullo stato della lavatrice direttamente sul proprio smartphone. Con la tecnologia AI Ecobubble, infine, le levatrici BESPOKE si prenderanno cura dei vostri capi in una maniera mai così delicata, pertanto potrete affidargli anche il compito di lavare i vostri capi più pregiati.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Samsung dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!