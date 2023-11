Lavora anche in piedi con questa scrivania regolabile Flexispot! (-17%)

Tra le incredibili offerte del Black Friday di Amazon è disponibile anche questa scrivania regolabile in altezza, senza dubbio tra le migliori della categoria. Motorizzata elettricamente e progettata per un'esperienza di lavoro ergonomica e confortevole, è in offerta a soli 249.99€ invece di 299,99€.

FLEXISPOT EF1-SET, chi dovrebbe acquistarla?

Diversa dalle classiche scrivanie da ufficio e per la casa, questo modello è consigliato soprattutto a chi cerca soluzioni ergonomiche e salva-spazio all'interno dello spazio di lavoro in ufficio o a casa. Questo prodotto, infatti, non soltanto può essere regolato in altezza, consentendo all'utente di passare da una posizione seduta a quella in piedi con grande facilità, ma è arricchito anche da un cassetto apposito per riporre i cavi e ganci sui lati per fissare le borse per laptop.

Inoltre, grazie al controller avanzato e alle 4 posizioni preimpostate, sarà possibile soddisfare le diverse esigenze di altezza di ciascuno, contribuendo a mantenere una postura corretta durante l'intera giornata lavorativa.Per quanto riguarda l'altezza, la regolazione potrà essere fatta da 73 a 121 cm. Da segnalare poi che è realizzata in MDF con laminato ad alta pressione antigraffio, per garantire robustezza e resistenza. Con l'aiuto dell'acciaio sarà in grado di sorreggere carichi fino a 70 kg dinamici o 100 kg statici.

In offerta a 249.99€ invece di 299.99€, è senza ombra di dubbio la scrivania da acquistare durante questo Black Friday. La sua versatilità, le possibilità di personalizzazione delle posizioni e la robustezza, unite a un design umanizzato ed ergonomico, offre un rapporto qualità-prezzo unico sul mercato.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

