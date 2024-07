Set LEGO Star Wars R2-D2: un'OFFERTA STELLARE a solo 80€!

Appassionati di LEGO e Star Wars? Scoprite l'entusiasmante offerta per il LEGO Star Wars R2-D2 ora disponibile su Amazon in sconto del 20%! Il modellino da costruire offre più di un semplice intrattenimento grazie alle sue parti mobili, inclusa la gamba centrale retrattile, la testa girevole, il periscopio estraibile, e addirittura uno scomparto segreto con la spada laser di Luke Skywalker. Non da meno, include una minifigure unica e un supporto con targhetta per celebrare in grande l'universo di Star Wars. Adesso potete aggiungere questo iconico droide alla vostra collezione al prezzo speciale di 80€ anziché 100€, ma solo fino a esaurimento scorte!

LEGO Star Wars R2-D2: un pezzo da collezione a un prezzo unico

Il set LEGO Star Wars R2-D2 rappresenta un prodotto da collezione per tutti gli appassionati dell'universo Star Wars, di ogni età, offrendo non solo un momento di divertimento attraverso la sua costruzione, ma anche la soddisfazione di aggiungere alla propria collezione un pezzo iconico e pieno di dettagli. Grazie alle funzionalità speciali come la gamba centrale retrattile, la testa girevole a 360 gradi, il periscopio estraibile e gli strumenti di contatto mobili, R2-D2 prende vita in modo giocoso e anche molto interattivo, fornendo una riproduzione fedele capace di catturare l'immaginazione.

Sfruttare l'opportunità di poter rivivere i momenti più indimenticabili di Star Wars mentre realizzate la replica fedele del personaggio del droide R2-D2 LEGO. Costruire il set da 2.315 pezzi ti offrirà un'occasione davvero incredibile probabilmente una delle esperienze più belle mai vissute con un set LEGO.

Non meno importante, oltre a quanto detto, il set include una minifigure di Darth Malak con spada laser, una targhetta informativa, e un supporto decorato commemorativo per il 25° anniversario LEGO Star Wars. La costruzione digitale interattiva attraverso l’app LEGO Builder arricchisce ulteriormente l'esperienza, rendendola educativa e contemporaneamente divertente! Se acquisti il set oggi LEGO Star Wars R2-D ti puoi assicurare il prezzo speciale di 80€, rispetto al prezzo originale di 100€. Porta a termine l'acquisto subito e fatti un regalo che difficilmente dimenticherai mai!

Vedi offerta su Amazon