Avete già arredato il vostro salotto con una delle migliori smart TV? Allora è il momento di pensare anche agli altri ambienti della casa. La cucina e la camera da letto meritano lo stesso comfort e intrattenimento: per questo Amazon propone una TV completa e moderna a soli 158€, perfetta per questi spazi. Non si tratta solo di un prezzo vantaggioso, ma di un vero concentrato di tecnologia pronto per affrontare anche i cambiamenti futuri del Digitale Terrestre grazie al supporto DVB-T2 HEVC Main 10, già compatibile con il prossimo switch off.

LG 32LQ63006LA, chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV da 32'' offre una risoluzione Full HD, che garantisce una qualità dell’immagine superiore del 50% rispetto ai tradizionali modelli HD Ready della stessa dimensione. Ogni dettaglio risulta più nitido e i colori sono resi con maggiore precisione, rendendo l’esperienza visiva molto più gradevole. Inoltre, il nuovo processore α5 Gen 5 è in grado di ottimizzare sia le immagini che il suono, restituendo una qualità audiovisiva sorprendente anche nei momenti più semplici della giornata.

Non mancano nemmeno le funzionalità smart che vi permettono di sfruttare al massimo le potenzialità del televisore. Con webOS 22, la piattaforma intelligente firmata LG, potrete ricevere suggerimenti personalizzati su cosa guardare, accedere facilmente a Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN e molte altre app, oppure tenervi aggiornati in tempo reale sui risultati della vostra squadra grazie alla funzione Sports Alert, che vi invierà notifiche durante le partite, anche mentre state guardando altro.

E per gli amanti del gaming, questa TV non è da meno: grazie alla compatibilità con Google Stadia e NVIDIA GeForce NOW, potrete giocare ai vostri titoli preferiti direttamente dal cloud, senza bisogno di console o PC. Basta collegare un controller e siete pronti per immergervi nell’azione. In conclusione, a 158€, questa TV LG rappresenta la scelta ideale per completare la vostra casa con stile.

