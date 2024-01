LG annuncia il nuovo C4 e gli altri TV del 2024, più luminosità e più potenza di calcolo

LG ha svelato in anticipo la gamma OLED 2024, con il rivoluzionario LG M4 senza fili, processore Alpha 11 AI e tecnologia WOWCAST per Dolby Atmos. I nuovi televisori saranno visibili al CES 2024.

Il modello di punta, LG M4, offre una connessione completamente wireless grazie al box Zero Connect, eliminando la necessità di cavi sia per l'immagine che per l'audio. Un prodotto avveniristico e costoso, che farà la gioia degli arredatori tanto quanto quella dei cinefili. Dotato del nuovo processore Alpha 11 AI, è disponibile anche nel “piccolo” formato da 65”.

Il successore del rinomato G3, LG G4, presenta il processore Alpha 11 AI, livelli di luminosità simili all’M4 e capacità audio wireless WOWCAST. Il modello G4 include la tecnologia micro lens array (MLA) sul nuovo modello da 83 pollici e, in alcuni paesi, sarà dotato di supporto stand, una novità rispetto ai modelli precedenti, garantendo versatilità nell'installazione. La tecnologia MLA è già usata da Panasonic su alcuni modelli 2023, e si è dimostrata una tra le qualità più desiderabili in un nuovo TV.

L’LG C4 è forse il modello più atteso, perché è l 'erede del popolare LG C3; cioè uno dei televisori OLED più venduti del 2023, e anche uno di quelli con il migliore rapporto qualità prezzo. Resta, comunque, il modello di fascia media. La versione 204 integra il nuovo processore LG Alpha 9 AI, promettendo luminosità migliorata a tutte le dimensioni rispetto al C3 e miglioramenti nel gaming. L'innovazione si estende alla promessa di supportare un refresh rate fino a 144Hz, offrendo un'esperienza di gioco straordinaria.

Infine, l’LG B4, modello entry-level, presenta un processore Alpha 8 AI di nuova generazione, quattro porte HDMI 2.1 e una nuova dimensione da 48 pollici, rendendolo ideale per gli appassionati di gaming. L'aggiunta di due porte HDMI rispetto al suo predecessore, LG B3, amplia le possibilità di connessione.

I modelli M4, G4 e C4 rappresentano un salto evolutivo, offrendo soluzioni wireless avanzate, potenti processori AI e migliorie nel gaming. La presenza di stand inclusi in alcuni modelli elimina costi aggiuntivi per i consumatori, aumentando l'accessibilità a queste straordinarie tecnologie. La presentazione completa al CES 2024 promette un'esperienza visiva e audio senza precedenti.