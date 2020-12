LG Signature promuove l’eccellenza italiana con Instaview

LG Signature, brand premium del colosso Coreano, ha presentato, nella splendida cornice della cantina Bellavista, la nuovissima Instaview LSR200W, una Cantinetta per vini dalle caratteristiche davvero incredibili. Questo appuntamento, però, ha sancito anche un’importante collaborazione che prevede l’utilizzo delle tecnologie LG Signature, nell’ideazione di un percorso guidato che il marchio di Franciacorta, proporrà ai suoi visitatori nella prossima primavera. Questa partnership nasce, infatti, dalla volontà, del colosso coreano, di promuovere le eccellenze del territorio valorizzando, attraverso la propria tecnologia, le straordinarie creazioni che Bellavista realizza nella terra di Franciacorta.

LG si pone al fianco di Bellavista per celebrare quella attenta, raffinata orchestrazione degli strumenti della natura che porta alla nascita di vini straordinari che la nuova Instaview LSR200W, contribuisce a valorizzare, ed esaltare, attraverso la loro corretta conservazione nel tempo. La collaborazione con Bellavista, in occasione della presentazione della cantinetta per vini, si inserisce in un percorso di avvicinamento al mondo dell’enogastronomia che LG Signature ha intrapreso già all’inizio del 2020, attraverso la scelta di James Suckling, noto critico enologico americano, come Brand Ambassador della Instaview LSR200W, il quale ha sposato subito il valore tecnologico del prodotto e il supporto che la tecnologia di cui è dotato può portare nel settore dell’enologia.

I due brand, inoltre, sono accomunati da una vicinanza di valori che li ha portati a essere entrambi Partner e Fornitori Ufficiali del Teatro Alla Scala di Milano, il tempio della grande musica al quale Bellavista ha dedicato uno speciale vintage che ne porta il nome. Un sodalizio che si rinnova ogni anno con la Prima del 7 dicembre e che, a partire dal 2021, troverà proseguimento nell’esperienza Bellavista Teatro alla Scala by LG all’insegna di valori comuni: dalla costante ricerca dell’eccellenza alla meticolosa attenzione al particolare, dalla passione per la cultura e per l’arte, al comune approccio che combina artigianalità e innovazione. L’esperienza messa in campo da Bellavista, nel percorso visite delle proprie cantine, sarà infine pronta nei primi mesi del prossimo anno e sarà incentrata sull’identità di uno specifico vino: il Vintage Bellavista Franciacorta Brut Teatro alla Scala.

Per quanto concerne, invece, le caratteristiche della LG Signature Instaview LSR200W, la cantinetta ha una capacità di conservazione fino a 65 bottiglie, racchiuse all’interno di una elegante struttura in acciaio inox con finitura resistente ai graffi che la rende perfettamente adattabile a qualunque contesto abitativo. Il pannello in vetro oscurato con rivestimento a specchio protegge i vini dall’esposizione alla luce solare e consente, tramite un semplice doppio tocco sul vetro (funzione Instaview), di vedere l’interno della Cantinetta evitando dunque di dover aprire la porta creando fluttuazioni di temperatura indesiderate.

Grazie alle numerose tecnologie innovative di cui è dotata, la Instaview LSR200W permette di preservare i vini nella miglior condizione possibile affinchè possano invecchiare ed esprimere il loro potenziale aromatico, come in una cantina tradizionale. Il Multi Temperature Control, per esempio, crea le condizioni ideali di conservazione per i diversi tipi di vino, grazie alla possibilità di creare tre zone a temperatura controllata che conservano ed esaltano i sapori unici di vini rossi e bianchi e dei vini spumanti. Il compressore Lineare Inverter, invece, riduce in maniera significativa le vibrazioni e, congiuntamente al Controllo dell’umidità ottimale, permette di conservare il profilo aromatico dei vini mantenendo l’aria all’interno della cantinetta uniforme e con un livello di umidità ottimale.

Il cassetto convertibile consente di personalizzare la temperatura desiderata scegliendo tra modalità frigorifero o freezer, in base al tipo di alimento che si desidera conservare in abbinamento al vino. Il cassetto convertibile è inoltre comodamente accessibile grazie alla funzione Automatic Lift Drawer, che, con un solo pulsante, permette al cassetto di sollevarsi automaticamente per un facile accesso al suo contenuto. Infine, la funzione Auto Open Door permette, grazie a un sensore intelligente, di aprire automaticamente la porta della Cantinetta semplicemente avvicinando il piede alla base della struttura. La cantinetta per vini LG Signature Instaview LSR200W è, infine, venduta a un prezzo di listino di 7.499,00 €.

Con una tale scheda tecnica non stupisce che, la cantinetta per vini LG Signature Instaview LSR2000W, si riveli uno strumento di altissima fattura, nonché un investimento indirizzato a tutti quegli estimatori che desiderano preservare intatto il valore, e la personalità inconfondibile, di ogni vino.