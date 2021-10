L’Indonesia è super interessata alle criptovalute

Secondo un rapporto dello scorso 15 ottobre della startup australiana di educazione blockchain Coinformant, l’Indonesia è alla guida dell’interesse globale per le criptovalute in questo 2021. Nel rapporto di Coinformant, infatti, l’Indonesia ha raggiunto il più alto punteggio di interesse crittografico, battendo altre nazioni in una combinazione di quattro fattori come il numero di ricerche su Google, la quantità di articoli crittografici pubblicati, l’aumento del livello di coinvolgimento e la proprietà delle criptovalute. Il Cile si è classificato secondo con un punteggio di 5,26, con l’Argentina che segue con un punteggio di 4,79.

Citando i dati della piattaforma di coinvolgimento BuzzSumo, Coinformant ha calcolato che l’Indonesia ha visto un massiccio aumento del 1.772% del numero di persone che interagiscono con articoli sulla criptovaluta anno su anno. Il numero di articoli crittografici pubblicati in Indonesia è aumentato del 133%, mentre la Finlandia ha visto il più grande aumento, pari al 725%.

L’Indonesia è stato anche il secondo Paese con il punteggio più alto in termini di aumento delle ricerche su Google relative alle criptovalute negli ultimi 12 mesi, con un aumento di oltre il 572%. Secondo quanto riferito, il Cile ha superato l’Indonesia in questa metrica con il 707% in più di ricerche su Google su base annua.

Nonostante il divieto generale sui pagamenti crittografici nel 2017, le autorità indonesiane sono state mantenute legali per il trading di criptovaluta. Ad agosto, Pintu, un importante portafoglio di criptovaluta indonesiano e piattaforma di trading, ha raccolto 35 milioni di dollari da alcuni dei maggiori investitori nel settore cripto e blockchain.