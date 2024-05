AFK Journey: guida alle ghiande fazione

AFK Journey è arrivato sul mercato portandosi dietro una valanga di pubblicità e anche una montagna di personaggi bellissimi da conoscere e apprezzare. L’incredibile stile grafico della produzione, però, non deve distogliere il giocatore dalla profondità dei sistemi di cui il gioco è dotato, con tantissimi menù da imparare a conoscere e altrettanti numeri da tenere in considerazione. Oggi andiamo a scoprire tutto quello che bisogna sapere sulle ghiande fazione di AFK Journey, ovvero una particolare tipologia di risorsa che è necessario per far effettuare al proprio eroe il processo di ascensione (ovvero l’aumento di grado di rarità).

AFK Journey: come si ottengono le ghiande fazione?

All’interno di AFK Journey esistono diversi metodi per ottenere le ghiande fazione: alcuni sono più prolifici di altri ma si possono eseguire meno volte, portando comunque a un numero limitato di risorse.

Tra le varie risorse presenti all’interno del gioco le ghiande sono tra quelle che vanno gestite con maggiore parsimonia, motivo per cui non farsene scappare manco una è di vitale importanza per poter arrivare con successo nella fase finale del gioco.

A cosa servono le ghiande in AFK Journey?

Quando attraverso i pull si ottengono tante copie delle stesso eroe queste diventano ghiande della fazione; per poter migliorare la rarità di un singolo eroe migliorandone la qualità sarà necessario utilizzare un determinato numero di ghiande.

Data la rarità della risorsa bisogna fare bene attenzione a scegliere su quali eroi utilizzare le varie ghiande; questo è indispensabile per evitare di pentirsi più si va avanti nel gioco (visto anche che è possibile scambiare i livelli risonanza tra i vari eroi nel giro di pochi secondi).

Sfruttare le lettere d’invito a proprio vantaggio

Le lettere di invito sono la valuta principale in AFK Journey per effettuare i pull e reclutare nuovi eroi, questo lo sanno quasi tutti; quello che in meno sanno è che completare il banner di reclutamento permetterà al giocatore di ricevere in cambio una grande quantità di ghiande fazione.

Se si hanno bisogno di tante ghiande, in sostanza, la maniera migliore per ottenerle è completare i vari banner di reclutamento (specie perché in termini di risorse utilizzate risorse ricevute è una delle soluzioni migliori nel gioco).

Andare avanti nel sentiero della crescita

Il sentiero della crescita è una della scheda della finestra “missioni” ed è sostanzialmente un vero e proprio “pass battaglia” gratuito.

Completando le varie sezioni del pass battaglia (e queste si completano semplicemente giocando e soddisfando una serie di requisiti legati a missioni principali o elementi di gameplay, è possibile accumulare tutta una serie di ricompense tra cui anche grandi quantità di ghiande!

Partecipare alle gilde serve sempre!

Completare gli incarichi di gilda è una maniera molto intelligente per poter ottenere un sacco di risorse, tra cui anche una montagna di ghiande fazione.

Chiaramente è necessario fare molta attenzione perché gli incarichi di gilda possono essere davvero tosti da gestire se non si ha la corretta preparazione meccanica sul funzionamento di diversi elementi del gioco.

Una volta ottenute le ricompense perché soddisfatti i requisiti è necessario fare una singola cosa: scegliere il tesoro della reputazione invece che il cofanetto del valore; questo perché è il primo a contenere un grande numero di ghiande fazione!

Completare le prove leggendarie

Se vi piacciono i dungeon e volete le ghiande, beh, completare le prove leggendarie è esattamente ciò che fa per voi. Queste sono dei dungeon multilivello le cui ricompense sono arate direttamente in base al numero di livelli completati di istanza in istanza.

Con squadre ben ottimizzate e realizzate diventa possibile arrivare molto più fondo nella prova leggendaria, ottenendo in cambio montagne di oro, diamanti e sopratutto ghiande fazione!

Questione di acquisti

Come in ogni gacha che si rispetti, non potevano mancare montagne di ghiande da acquistare con soldi veri (o no).

Nello specifico è possibile acquistare le ghiande sia dal negozio interno alla gilda che dal negozio generico; nel primo caso è possibile scambiarle per diamanti, nel secondo caso, invece, è possibile scambiarle per cristalli di drago, quest’ultima la valuta premium.

Attenzione che nel negozio generico del gioco ci sono spesso pacchetti e bundle che offrono offerte migliori se teniamo in considerazione le ghiande; questi pacchetti però non sono prevedibili e vengono generati ogni tanto dagli sviluppatori.