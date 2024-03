Mangiare fuori orario per risparmiare denaro: i nostri lettori lo farebbero

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato della curiosa iniziativa della famosa catena di ristoranti Wendy’s, che starebbe pensando di introdurre un sistema di prezzi dinamico, che comporterebbe un calo dei prezzi nei momenti più tranquilli della giornata, ma anche un possibile aumento nelle ore di punta.

Il CEO dell’azienda ha annunciato che questo sistema sarà introdotto nel 2025 per i primi test, in modo da valutarne il comportamento e apportare eventuali modifiche. L’obiettivo dei prezzi dinamici è quello di invogliare i clienti a recarsi nel ristorante fuori orario, sfruttando i prezzi più bassi durante le ore pomeridiane, o la sera tardi.

Vista la notizia, ci è sorta spontanea una domanda: mangereste fuori orario se il cibo costasse meno? Ve lo abbiamo chiesto con un sondaggio e, in questo articolo, vediamo quali sono state le vostre risposte.

Mangeresti fuori orario se il cibo costasse meno? Dipende da quanto è lo sconto applicato (46%) No, mangiare fuori orario pasto è improponibile (21%) Perfetto per lo spuntino di mezzanotte (7%) Sì, mangio sempre a orari non comuni (25%) Totale voti: 267 Il sondaggio è chiuso dal 08/03/2024

Il 46% di voi ha ammesso che molto dipende dalla percentuale di sconto: se il risparmio è notevole ne vale la pena, altrimenti no. È la risposta se vogliamo più equilibrata, con cui mi trovo d’accordo anche io: perché mangiare a orari “strani”, se il risparmio è di pochi euro? Tutto cambia invece se parliamo di sconto del 30%, 40% o perfino di più.

In seconda posizione, con il 25% dei voti, troviamo “sì, magio sempre a orari non comuni”. Un buon numero di voi sembra abituato a mangiare fuori orario, motivo per cui lo sconto sul menu rappresenterebbe unicamente un vantaggio. Segue, con il 21% dei voti, una risposta che è l’esatto opposto: mangiare fuori orario è improponibile. Un discreto numero di votanti ama mangiare agli orari più classici, e non è disposto a nulla per cambiare abitudini, nemmeno se si tratta di risparmiare dei soldi.

A chiudere la classifica, con il 7% dei voti c’è chi non vede l’ora di questo sistema per risparmiare sullo spuntino di mezzanotte. Avrete fatto tutti, almeno una volta, la coda al McDrive in orari assurdi: soddisfare i propri capricci notturni risparmiando anche dei soldi non sarebbe male, no?