Mastercard collaborerà per offrire carte crittografiche prepagate in Asia e Australia

Mastercard ha avviato collaborazioni con tre società crittografiche in Asia e Australia allo scopo di offrire presto carte di pagamento in valuta digitale. Le tre aziende sono Bitkub, uno scambio di criptovalute in Thailandia, la società di criptofinanza Amber Group e la piattaforma di trading australiana Coinjar. Le carte di pagamento emesse non consentiranno alle persone di utilizzare direttamente le criptovalute per i pagamenti, ma sarà possibile caricare valute digitali dai loro portafogli online sulle carte. Dopo aver utilizzato i prodotti, le unità di valuta digitale verranno infine convertite in fiat per finalizzare le transazioni.

Il vicepresidente esecutivo di Mastercard Rama Sridhar ha spiegato in un’intervista: “In collaborazione con questi partner che aderiscono agli stessi principi fondamentali di Mastercard – che qualsiasi valuta digitale deve offrire stabilità, conformità normativa e protezione dei consumatori – Mastercard sta espandendo ciò che è possibile con le criptovalute per offrire alle persone una scelta e una flessibilità ancora maggiori nel modo in cui pagano”.

La società sta fornendo ai propri clienti carte prepagate sia di credito che di debito che consentiranno sia agli individui che alle aziende di convertire le valute digitali in fiat per impegnarsi in transazioni. Molte società di pagamento, del resto, stanno diventando più aperte alle valute digitali.

In una dichiarazione datata più di un anno fa, è diventato chiaro che Mastercard – insieme a diverse altre società di carte di credito – ha iniziato a vedere le valute digitali in una luce molto più chiara. “Il mercato delle criptovalute continua a maturare e Mastercard lo sta portando avanti, creando esperienze sicure e protette per consumatori e aziende nell’economia digitale di oggi”, ha spiegato il vicepresidente esecutivo della società Raj Dhamodharan.