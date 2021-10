Mastercard offrirà criptovalute per la rete di pagamenti

Secondo un rapporto di CNBC il gigante dei servizi finanziari Mastercard è pronto ad annunciare che le migliaia di banche e milioni di commercianti sulla sua rete di pagamenti saranno presto in grado di integrare le criptovalute nei propri prodotti. Per fare ciò, Mastercard sta collaborando con la società di asset digitali Bakkt, che fornirà servizi di custodia per i commercianti e le istituzioni che si iscrivono.

Quando è stato lanciato nel 2018, Bakkt è stato concepito come un custode bitcoin, come Coinbase Custody o Anchorage. A marzo, Bakkt ha lanciato il suo portafoglio crittografico e l’app Bakkt, che consente ai consumatori di utilizzare bitcoin come pagamento e raccogliere punti fedeltà e premi con diversi marchi partecipanti, tra cui Starbucks.

L’accordo porterà una pletora di servizi crittografici alla rete di pagamenti Mastercard, inclusi i portafogli bitcoin, la possibilità di guadagnare premi crittografici su carte di credito e debito cripto-abilitate e la partecipazione a programmi di fidelizzazione di compagnie aeree o hotel selezionati in cui i premi possono essere convertiti in bitcoin. Il crescente interesse istituzionale per le criptovalute è stata la forza trainante dell’ultima iniziativa, ha dichiarato Sherry Haymond, vicepresidente esecutivo delle partnership digitali di Mastercard.

La notizia arriva dopo una settimana di performance esplosive dei prezzi nel mercato globale delle criptovalute. Mercoledì della scorsa settimana, il leader di mercato bitcoin ha fissato un nuovo prezzo massimo storico di 66.930 dollari. Il giorno seguente, ethereum, la seconda più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha anche stabilito un nuovo massimo storico di 4.366 dollari.