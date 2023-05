State pensando di acquistare una nuova Smart TV e desiderate un prodotto perfetto per le vostre esigenze, ma al contempo non volete spendere un capitale? Ebbene, oggi è il giorno perfetto, dato che Mediaworld ha tolto l’IVA su tutti i televisori fino al 21 maggio, permettendovi così di risparmiare il 18,04% su un modello a vostra scelta!

Tutte le Smart TV del catalogo online, infatti, sono scontate: dagli Ultra HD 4K ai QLED, passando per gli OLED e gli incredibili 8K, i modelli disponibili sono talmente tanti che troverete sicuramente quello che fa al caso vostro. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che la promozione durerà pochi giorni, mentre le scorte potrebbero esaurire ancor prima.

Tra i modelli più interessanti vi è senza dubbio la Samsung Q80B QLED, che senza l’IVA vi verrà a costare solamente 549,12€ invece di 669,99€. Questo modello da 50″ è dotato di uno spettacolare pannello con risoluzione Ultra HD 4K, che grazie alla tecnologia di retroilluminazione riprodurrà bianchi estremamente luminosi e neri profondi, esaltando così ogni minimo dettaglio.

La Smart TV è dotata poi dell’innovativo processore Quantum 4K di Samsung, che migliorerà automaticamente la risoluzione di tutte le immagini, così come l’illuminazione del pannello. Inoltre, anche i suoni verranno regolati in base al contenuto in riproduzione, abbassando il volume nelle scene più rumorose e alzandolo in quelle sussurrate. Il risultato? Non vi perderete neppure un dialogo e vi sentirete parte dell’azione, a prescindere da ciò che starete guardando.

Infine, l’esperienza di visione sarà resa ancor più coinvolgente dalla tecnologia Dolby Atmos. Vi sembrerà, infatti, di percepire i suoni in 3D come se provenissero veramente da qualsiasi direzione, facendovi dimenticare di essere seduti sul divano di casa e immergendovi completamente nelle scene.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio delle tantissime Smart TV in sconto sul sito di Mediaworld, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Vi consigliamo ancora una volta di approfittarne il prima possibile, o per lo meno prima del termine delle offerte!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!