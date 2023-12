Meross: doppio sconto sulla presa smart scelta da Amazon

Se avete elettrodomestici che non supportano nativamente l'integrazione con Alexa, ma preferireste evitarne la sostituzione, questa presa smart rappresenta la soluzione ideale. Collegando i vostri dispositivi a questa presa, potrete renderli smart e controllabili tramite l'assistente vocale Alexa, oltre che con Google. Attualmente Amazon offre un doppio sconto su questa presa smart, anche se è possibile che tale offerta non sia visibile per tutti gli account. Se siete fortunati, oltre allo sconto del 7%, dovreste riuscire a vedere anche un coupon del 5%, che fa scendere il prezzo al di sotto dei 18,53€.

Presa smart Meross, chi dovrebbe acquistarla?

Questa presa è consigliata a chiunque abbia bisogno di un controllo remoto e vocale dei propri elettrodomestici, inclusi quelli non compatibili inizialmente con Alexa. Ciò la rende perfetta per chi ha un ritmo di vita frenetico e desidera controllare l'ambiente domestico anche quando non è a casa. Ad esempio, grazie alla funzione timer, è possibile pianificare l'accensione del riscaldamento prima di essere arrivati a casa, oppure regolare l'accensione e lo spegnimento delle luci per simulare la presenza mentre si è in vacanza.

La sua anima smart la rende Ideale anche per chi cerca soluzioni per risparmiare energia elettrica o per chi lascia accidentalmente gli elettrodomestici accesi. Un ottimo prodotto, inoltre, per chi possiede dispositivi di smart home e ama l'idea del controllo vocale, dato che, appunto, è compatibile con Alexa, Google Home e Apple HomeKit Siri. La presa funziona per mezzo di una semplice connessione Wi-Fi e supporta elettrodomestici con potenza fino a 16A e 3840W.



Se vi appare il doppio sconto, cogliete l'occasione al volo! Tuttavia, anche al prezzo di 18,53€ rappresenta una buona opportunità, consentendovi di risparmiare qualche euro rispetto al prezzo di listino.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

