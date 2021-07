Messa all’asta in NFT una domanda di lavoro di Steve Jobs

Dopo Damien Hirst e i Sacramento Kings, torniamo a parlarvi di arte e NFT. Questa volta è stata messa all’asta una domanda di lavoro scritta a mano e firmata da Steve Jobs, inviata per candidarsi per una posizione sconosciuta nel 1973. Non è la prima volta che l’oggetto viene venduto tra i collezionisti: nel marzo 2017 fu venduto per 18.750 dollari, nel 2018 per 174.757 e nel 2021 per 222.400 dollari.

La domanda occupa un foglio A4, scritto e firmato dal defunto Jobs. La data indica il 1973, tre anni prima che lui e Steve Wozniak fondassero Apple. Secondo quanto affermato dallo stesso Jobs, si riteneva abile con i computer e con le calcolatrici, ma non con le macchine da scrivere. Non si sa né per quale lavoro, né per dove Jobs stesse facendo domanda – né si sa se sia stato assunto o meno. È da notare l’aumento di valore del documento, un cimelio evidentemente ambito tra i collezionisti di memorabilia Apple.

La homepage del sito https://stevejobsjobapplication.com/ in cui il documento fisico e quello digitale sono messi all'asta.

Ciò che distingue l’asta della domanda di lavoro del 2021 dalle precedenti è l’aggiunta di un NFT associato alla copia digitale del documento. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale della vendita, l’asta mette in vendita separatamente la copia fisica originale e la versione digitale registrata con NFT. Una scelta peculiare che gli organizzatori dell’asta spiegano nel paragrafo “About”: “Winthorpe Ventures [il gruppo che promuove l’asta, ndr] è un gruppo di amici che ha scelto di auto-organizzarsi per partecipare all’asta della proposta di Steve Jobs nel 2021. Siamo stati abbastanza fortunati da vincere l’asta. Qui ha inizio questo viaggio”.

“[…] Abbiamo una caratteristica in comune: vogliamo sfidare lo status-quo e percorrere un nuovo cammino, verso l’ignoto. […] Voleva usare [la domanda di Steve Jobs, ndr] come un veicolo per aiutare a capire e spingere avanti i confini del mondo dell’arte, del collezionismo e dei NFT. […] Cosa succederà? Non ne abbiamo letteralmente idea”. L’obiettivo, quindi, è di provare a capire quale versione del documento abbia maggior valore nel mercato attuale e cosa possa scaturire da una vendita separata. Per poter comprendere al meglio la portata di tale sfida, vi suggeriamo di leggere la nostra guida ai NFT.