Miami utilizzerà PlanetWatch e Algorand per monitorare la qualità dell’aria

L’azienda francese di tecnologia ambientale Planetwatch ha sviluppato cinque diversi tipi di sensori per la qualità dell’aria, per conto della città di Miami. Con il finanziamento del fondo PLANETS da 10 milioni di dollari di Borderless Capital, i sensori saranno distribuiti in tutta la città, comprese le case dei residenti della città.

Ogni sensore rileva la concentrazione di inquinamento atmosferico in un’area. Se combinati in una rete, aiuteranno i residenti e i funzionari della città ad analizzare dove esistono livelli più elevati di inquinamento. I dati raccolti dai sensori saranno registrati sulla blockchain di Algorand rendendola a prova di manomissione e permanente.

Photo credit - depositphotos.com

Il sindaco di Miami Francis Suarez è stato un sostenitore di lunga data per l’uso della tecnologia blockchain. Ha detto all’evento DeCipher a Miami il 29 novembre: “I dati di questo progetto svolgeranno un ruolo cruciale nei nostri sforzi di adattamento climatico e nelle nostre ambizioni di rendere Miami un epicentro per i mercati dei capitali digitali”.

I residenti che accettano di impiantare un sensore nella loro casa saranno ricompensati con Planet Tokens, che possono essere venduti per fiat nel mercato aperto o essere scambiati con crediti Terra, ossia token non fungibili che PlanetWatch utilizza come valuta interna per i suoi prodotti e servizi.