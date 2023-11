Microsoft 365 + Norton 360 SOTTOCOSTO su Amazon, da comprare subito!

Il pacchetto Microsoft 365 Family fino a 6 persone, utilizzabile su PC, Mac, tablet e cellulari, con abbonamento di 12 + 3 mesi, è in offerta per il Black Friday insieme a Norton 360 Deluxe per 5 dispositivi con abbonamento di 15 mesi a soli 61,99€, rispetto al prezzo originale di 82,62€. Ciò coincide quindi con un risparmio del 25%! Con Microsoft 365 avrete accesso a Word, Excel, PowerPoint, OneNote e fino a 6 TB di spazio di archiviazione sicuro nel cloud. Non lasciatevi sfuggire questa offerta!

Microsoft 365 + Norton360, chi dovrebbe abbonarsi?

Questo prodotto è consigliato a chi cerca una soluzione unica per le esigenze di tutta la famiglia. Con Microsoft 365 Family è possibile condividere un unico piano con un massimo di sei persone e utilizzare tutte le applicazioni in contemporanea su un massimo di cinque dispositivi. Grazie alla sicurezza digitale e all'ampio spazio di archiviazione sicuro nel cloud, si possono conservare e proteggere tutti i file e le foto che desiderate. Ogni membro della famiglia avrà a disposizione fino a 1 TB di spazio nel cloud. Inoltre, grazie a Norton 360 Deluxe, cinque dispositivi potranno godere di una protezione extra per 15 mesi.

Se avete una famiglia numerosa o condividete un ufficio domestico con altre persone, questo abbonamento vi permetterà di utilizzare Word, Excel, PowerPoint e OneNote con funzionalità premium e accesso offline. Con Microsoft Defender e la protezione dai ransomware di OneDrive, poi, tutti i vostri dati e dispositivi saranno al sicuro. Oltre a ciò, avrete accesso a un client di posta elettronica sicuro e senza pubblicità con Outlook, e a Editor Microsoft, un pratico assistente per scrivere con correttezza.

In sintesi, il pacchetto offerto a soli 61,99€ garantisce una soluzione completa per la produttività e la sicurezza digitale di famiglie o gruppi di condivisione. Ciò che rende particolarmente appetibile l'offerta è il fatto che unisce le capacità produttive, di sicurezza e di condivisione di due giganti del settore digitale: Microsoft e Norton. Approfittate di questa opportunità per semplificare e rendere sicura la vostra vita digitale risparmiando davvero moltissimo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

