Nuove TV e soundbar Samsung: offerte, cashback e regali per conquistarvi

Se siete alla ricerca di un'esperienza audiovisiva all'avanguardia, Samsung ha preparato per voi delle proposte davvero allettanti nel 2025. Le nuove TV e soundbar Samsung non solo vantano una tecnologia innovativa, ma offrono anche vantaggi esclusivi pensati per chi desidera aggiornare la propria home entertainment. Con un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, le offerte Samsung si rivelano un'occasione imperdibile per ottenere il massimo della qualità a prezzi vantaggiosi.

TV & soundbar Samsung 2025, perché approfittarne?

Un primo incentivo interessante riguarda il coupon "PROMOTV2025", che consente di ottenere uno sconto extra fino a 200€ su una selezione di prodotti della categoria TV & AV. La promozione è strutturata in base alle dimensioni del televisore acquistato, con vantaggi differenziati: 50€ di sconto su TV QLED sotto i 65", 100€ su QLED di dimensioni superiori, 100€ su altri modelli sotto i 65", e ben 200€ su modelli da 65” e oltre. Un'opportunità da non perdere per chi desidera un upgrade tecnologico a un prezzo ridotto.

Inoltre, con l'acquisto di uno dei televisori della gamma 2025, avrete diritto a un cashback che può arrivare fino a 700€. Questo vantaggio aggiuntivo rende l'acquisto ancora più conveniente, permettendo di recuperare una parte del costo sostenuto. Se siete tra i fortunati ad approfittare di questa promozione, potreste anche vincere un fantastico Galaxy Book4, partecipando alla campagna Samsung Members.

Infine, la promozione include anche alcuni modelli top di gamma, come la 43” QLED Q7F 4K Vision AI Smart TV e la Soundbar HW-Q800F, oltre al modello 75” The Frame Pro LS03FW 4K Vision AI Smart TV. Questi prodotti non solo offrono prestazioni straordinarie, ma sono anche perfetti per chi cerca un design elegante e funzionalità avanzate. Per godere di questi incredibili vantaggi, ricordate che l'offerta è valida solo fino al 25 maggio, quindi non perdete l'occasione di portare a casa il meglio della tecnologia Samsung a un prezzo imbattibile.

