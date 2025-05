Questa TV LG sorprende con il Local Dimming e costa la metà

Se siete alla ricerca di una smart TV che unisca qualità dell’immagine, funzioni smart e un prezzo sorprendente, l’offerta attuale su Amazon per la LG QNED 65QNED85T6C da 65 pollici rappresenta un’occasione imperdibile. A soli 749 euro, questa smart TV si distingue per un rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile e segna il minimo storico per questo modello. Una proposta che vi permette di portare a casa un’esperienza visiva premium a un costo contenuto.

LG QNED 65QNED85T6C, chi dovrebbe acquistarla?

Tra i punti di forza spicca la tecnologia Quantum Dot e NanoCell, sviluppata da LG per offrire colori più puri, brillanti e realistici rispetto ai classici pannelli LED. Questa innovazione è accompagnata dal nuovo processore α8 con intelligenza artificiale, in grado di analizzare e ottimizzare le immagini e l’audio in tempo reale, adattandosi a ciò che state guardando. Grazie al sistema Advanced Local Dimming, il contrasto è più profondo e i dettagli risaltano con chiarezza, anche nelle scene più complesse.

Il design, oltre alla tecnologia, è un altro aspetto curato con attenzione: lo schermo ultra slim conferisce al televisore un aspetto elegante e moderno, perfetto per integrarsi con discrezione in qualsiasi ambiente domestico. A tutto questo si aggiunge il programma WebOS Re:New, che garantisce aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi cinque anni, assicurandovi un’esperienza smart sempre attuale.

Non manca infine un’attenzione particolare al gaming e all'intrattenimento: le 4 porte HDMI supportano il 4K fino a 120fps, con VRR e Freesync, per un gameplay fluido e reattivo. Il sistema operativo webOS 24, con l’assistente ThinQ AI, vi consente di accedere rapidamente a tutte le app più popolari e di controllare il televisore con comandi vocali intuitivi.

