Sconto record! La friggitrice Moulinex ora al suo prezzo più conveniente

Amazon ha recentemente applicato uno sconto da record sulla Moulinex Easy Fry & Grill XXL, riducendo il prezzo di questo piccolo elettrodomestico a soli 109,99€ per la prima volta. Si tratta di uno sconto del 31% su questa friggitrice ad aria, che offre 9 programmi di cottura e una capacità sufficiente per servire fino a 8 persone.

Moulinex Easy Fry & Grill XXL, chi dovrebbe acquistarla?

La Moulinex Easy Fry & Grill XXL è un modello ottimale per le famiglie numerose o per chi ama intrattenere gli amici con cene e banchetti. Grazie alla sua capacità di 6,5 litri, questa friggitrice multifunzione soddisfa le esigenze di fino a 8 persone, rendendola ideale per preparare grandi quantità di cibo in una sola volta. Inoltre, è indicata per coloro che desiderano un approccio più salutare alla cottura, consentendo di friggere senza olio e di cuocere carne e verdure mantenendo intatto il loro sapore succoso e delizioso.

Con i suoi 9 programmi di cottura, la Moulinex Easy Fry & Grill XXL va incontro poi a chi cerca versatilità e comodità in cucina, offrendo la possibilità di passare facilmente dalla preparazione di patatine fritte a quella di dolci, carne, pizza o verdure. Il divisore rimovibile aumenta ulteriormente la sua flessibilità, permettendo di cucinare due pietanze contemporaneamente senza mischiarne i sapori.

Il risparmio energetico, al netto del consumo comunque elevato tipico di una friggitrice ad aria, e la facile pulizia grazie alle parti lavabili in lavastoviglie la rendono un'alleata preziosa in cucina per chiunque voglia combinare praticità, salute ed efficienza energetica. Ribadiamo che il prezzo è il migliore di sempre, ciò potrebbe spingere molti ad approfittarne, facendo esaurire rapidamente le scorte.

