myPOS Pro in sconto di 50€ per tutto il mese di aprile!

Nell'attuale panorama commerciale, è imprescindibile per ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni o dalla modalità di vendita (in negozio o in mobilità), integrare sistemi di pagamento elettronico. Il myPOS Pro emerge come uno dei migliori, distinguendosi per la sua versatilità e convenienza. Fino al 30 aprile, myPOS Pro è disponibile con uno sconto di 50€, che riduce il costo da 249€ a soli 199€.

myPOS Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Un vantaggio del myPOS Pro è l'integrazione della SIM 4G gratuita, che elimina la necessità di dipendere da una connessione internet esterna o da uno smartphone per processare i pagamenti. Questa caratteristica garantisce una maggiore autonomia e flessibilità, permettendo alle imprese di accettare pagamenti ovunque si trovino, senza preoccuparsi della copertura internet.

Inoltre, l'assenza di canoni mensili abbassa notevolmente il costo totale di gestione del dispositivo, rendendolo una scelta economica per le imprese di ogni dimensione. Dai pagamenti contactless a quelli con scansione QR, myPOS Pro offre una vasta gamma di opzioni di pagamento per soddisfare le esigenze di vari tipi di clienti, rendendolo adatto per esercizi commerciali, artigiani, ristoratori, professionisti itineranti e qualsiasi tipo di attività che richieda una soluzione di pagamento mobile e versatile.

Questo modello, tra i più avanzati del settore, include una stampante per elaborare gli ordini rapidamente e rilasciare ricevute cartacee sul momento, elemento apprezzato sia dai commercianti che dai clienti per la sua immediata conferma di transazione. La presenza di una stampante integrata, unita alla capacità di accettare una vasta gamma di metodi di pagamento, rende myPOS Pro pratico per chi opera in contesti in cui la consegna di una ricevuta fisica è necessaria o preferita, come fiere, mercatini, taxi, servizi di consegna a domicilio, e molto altro.

