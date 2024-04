N26 You è la soluzione ideale per chi viaggia molto

N26 You è un conto corrente premium perfetto per l'uso quotidiano e indispensabile per chi viaggia. Con questo conto, i prelievi e i pagamenti in valuta estera sono gratuiti, senza commissioni nascoste. Il tasso di cambio applicato è quello reale di Mastercard. Il pacchetto include anche diverse coperture assicurative per viaggi e spese mediche all'estero. Chi viaggia molto sa bene quanto questo fattore sia importante, soprattutto quando si viaggia molto lontani da casa. Al momento, il conto N26 You è disponibile per soli 9,90€ al mese con un contratto della durata di un anno e una carta di debito MasterCard personalizzata inclusa.

Apri subito il tuo conto N26 You

Conto N26 YOu, a chi serve?

N26 You è un conto pensato per chi viaggia frequentemente, sia per lavoro che per piacere. Questo conto elimina le preoccupazioni relative alle commissioni bancarie internazionali e offre sicurezza con un ampio pacchetto assicurativo che copre emergenze mediche, ritardo e smarrimento del bagaglio, oltre a eventuali cancellazioni o interruzioni di viaggio. Gli utenti possono anche beneficiare di sconti esclusivi su piattaforme come YOOX, GetYourGuide e Hotels.com, ottimizzando ulteriormente la gestione finanziaria in viaggio.

Il conto N26 You ti aiuta anche a risparmiare con la funzione Spaces che consente di creare fino a 10 spazi separati dal conto principale impostando degli obiettivi di risparmio personalizzati. Potrai invitare fino a10 clienti N26 a partecipare ai tuoi spazi, per gestire progetti in comune in tempo reale con familiari e amici o per dividere i conti durante una vacanza! N26 You è una soluzione premium completa di tutti i vantaggi offerti dai conti correnti online, come pagamenti di bollettini, ricariche telefoniche e bonifici direttamente dall'app N26. Inoltre, per rendere unica la vostra esperienza, N26 You vi permette di ottenere una carta di debito MasteCard abilitata per il pagamento contactless e disponibile nei colori Oceano, Sabbia, Rabarbaro, Acquamarina o Antracite.

N26 You è un'opzione eccellente per chi cerca un conto corrente versatile e conveniente per viaggiare. Con la possibilità di effettuare prelievi e pagamenti internazionali senza commissioni e una copertura assicurativa completa, puoi viaggiare in tranquillità ovunque ti trovi. I vantaggi economici, uniti alle opzioni di risparmio personalizzabili e agli sconti esclusivi, rendono N26 You una scelta ideale per chi vuole ottimizzare i propri spostamenti senza rinunciare alla sicurezza finanziaria e alle funzionalità innovative. Il conto N26 You ha un costo di 9,90€ al mese con un contratto della durata di 12 mesi alla fine del quale potrete decidere se rinnovare o meno l'iscrizione.