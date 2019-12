Natale con i tuoi, le offerte di Monclick dedicate ai genitori con sconti fino al 50%

Questo week-end parte la promozione “Natale con i tuoi” di Monclick che inizia con con una proposta di articoli dedicati ai genitori come elettrodomestici, televisori e qualsiasi altra cosa che potrebbe interessare a un genitore. Tra le proposte di oggi sicuramente spiccano grazie ai loro elevatissimi sconti le lavatrici che arrivano anche al 64% di sconto, come nel della F4J6J di LG che dispone di tutti i programmi di cui si può avere bisogno a partire dal prelavaggio a programmi antimacchia e opzioni di pausa. Inoltre è presente un programma apposito per gli indumenti dei neonati grazie al lavaggio a vapore.

Altro articolo interessante è il piano cottura a induzione in vetroceramica nero di Siemens scontato del 52% e dotato di funzione PowerBoost che aumenta la potenza del 50% rendendo più veloce riscaldare pentole e cucinare grandi quantità di cibo. Il timer fa si che la zona di cottura di spenga allo scadere del tempo impostato. Per la sicurezza dei bambini è stato inserito un tasto che blocca l’accensione del piano cottura, sbloccabile tenendo premuto il tasto per alcuni secondi. La tecnologia PowerInduction di Siemens trasmette il calore direttamente alla pentola rendendo il piano cottura sicuro e veloce da pulire. Anche i frigoriferi non sono esclusi da queste offerte, come quello incasso di ElectroLux che mantiene i livelli di umidità e temperatura grazie al fatto che l’aria del frigo e del congelatore sono tenute separate e l’aria fredda circola sempre solo all’interno, lasciando il cibo conservato perfettamente. Il frigo previene la formazione di ghiaccio nel congelatore e offre un controllo dell’umidità costante grazie ai comandi elettronici touch per un controllo totale sulla conservazione.

Offerte Monclick

Elettronica e TV

Elettrodomestici

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!