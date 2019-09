Near Field SA-Z1, i nuovi speaker attivi della serie Signature di Sony all’IFA 2019

Il sistema di speaker attivi Near Field SA-Z1 della gamma Signature Series di Sony punta a garantire una qualità audio sublime.

Ad IFA 2019 Sony ha presentato un nuovo sistema di speaker attivi della famiglia Signature Series; si tratta del modello Near Field SA-Z1, composto da due casse che sono state completamente ridisegnate ed uno chassis composto da sei pezzi di lamiera in alluminio. Alla base del progetto ci sono la struttura fisica dei nuovi driver e l’algoritmo del processore FPGA per l’allineamento temporale delle onde sonore.

Sony ha puntato molto anche sulla tridimensionalità del suono grazie alla disposizione denominata “Tsuzumi”: i due woofer sono posizionati orizzontalmente in modo contrapposto per far sì che ognuno elimini le vibrazioni emesse dall’altro, mentre il woofer ausiliario emette il suono dai canali laterali, ricreando un campo acustico spaziale. Inoltre, SA-Z1 dispone anche del sistema “I-Array” di Sony, composto da tre tweeter.

All’interno del nuovo sistema di speaker, Sony ha installato una versione aggiornata del circuito di amplificazione ibrido D.A, integrando un nuovo semiconduttore di potenza al nitruro di gallio (GaN). Il GaN riduce in maniera significativa la distorsione e conferisce al circuito dell’amplificatore ibrido D.A. la capacità di riprodurre suoni fino a 100 kHz.

Il sistema Sony SA-Z1 è compatibile con molti sistemi audio grazie ai numerosi ingressi analogici ed è dotato di quattro equalizzatori pre-impostati.

Inoltre è possibile personalizzare la propria esperienza di ascolto agendo su svariate impostazioni, fra cui il rapporto di miscelazione tra amplificatore digitale e analogico, il controllo dei movimenti e la frequenza di taglio del woofer ausiliario e la regolazione dell’allineamento temporale del tweeter ausiliario.

Sony Near Field SA-Z1 sarà disponibile a partire dalla primavera 2020 mentre il prezzo di lancio non è stato ancora dichiarato.