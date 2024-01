JBL Flip Essential 2: potentissima cassa bluetooth in sconto del 29%

Amate viaggiare, o comunque portare con voi la vostra musica preferita ovunque andiate? Allora sarete sicuramente interessati all'acquisto di un ottimo speaker Bluetooth, magari da mettere nel carrello a prezzo scontato, grazie a quelle che sono le prime offerte Amazon del 2024. Ebbene, proprio tra queste, c'è oggi lo splendido JBL Flip Essential 2, uno speaker senza fili dal suono potente ma dalle dimensioni compatte, che può essere vostro al prezzo di appena 77,99€, grazie ad un ottimo sconto del 29% presente su Amazon!

JBL Flip Essential 2, chi dovrebbe acquistarlo?

JBL Flip Essential 2 è una scelta ideale per chiunque ami la musica in movimento ma, attenzione, qui non parliamo semplicemente di uno speaker portatile, ma di un prodotto di assoluto pregio, complice una potenza davvero eccezionale, oltre che una qualità tecnica davvero invidiabile, come del resto si confà ai prodotti a marchio JBL.

Flip Essential 2, infatti, si propone con un suono potente e nitido, garantendo che la tua musica riempia la stanza con un'acustica di prima classe. La batteria da 10 ore di autonomia vi consentirà di godere di un lungo giro di playlist senza interruzioni, mentre la sua ottima connettività wireless, vi garantirà la possibilità di collegare fino a 2 smartphone o tablet contemporaneamente, per un'esperienza d'utilizzo degna di una vera e propria festa.

Dulcis in fundo, parliamo di uno speaker con un'utilissima certificazione IPX7, che lo rende non solo resistente all'acqua ed agli schizzi, ma anche alla polvere, la sabbia ed agli ambienti umidi, così che possiate acquistarlo ora, ma ritrovarvelo utile anche nel corso della prossime stagione estiva!

Affidabile, potente e caratterizzato da un design cilindrico che ne favorisce il trasporto, oltre che il posizionamento, JBL Flip Essential 2 è un eccezionale compagno di viaggio e, per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, consultando ora la pagina dello store dedicata al prodotto, con l'invito a metterlo nel carrello quanto prima, così da evitare che l'offerta termini del tutto o che l'articolo vada esaurito.

