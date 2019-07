Neato, nuovi robot aspirapolvere Premium Pet e supporto Alexa

Novità in arrivo da Neato: arriva la compatibilità dei suoi robot aspirapolvere connessi con Amazon Alexa in lingua italiana. Inoltre sono state presentate le Premium Pet Edition, tre edizioni speciali dei suoi robot aspirapolvere, dotate di accessori extra dedicati a chi ha animali domestici.

Neato ha annunciato oggi la compatibilità dei suoi robot aspirapolvere connessi con Amazon Alexa in lingua italiana e ha presentato Premium Pet Edition, tre edizioni speciali dei suoi robot aspirapolvere, dotati di accessori extra dedicati a chi ha animali domestici, da spazzole per raccogliere i peli degli animali domestici a uno strumento per la pulizia del dispositivo, da spazzole laterali a filtri ultra performanti, offrono tutti gli strumenti ideali per tenere a bada ogni giorno lo sporco e i peli.

Il sistema di spazzole Neato, ancora più ampio e versatile, include spazzole progettate proprio per raccogliere più peli possibili e su ogni tipologia di pavimento. La funzionalità della pulizia programmata tramite la app Neato permette di pianificare un’aspirazione quotidiana per una maggiore pulizia della casa. Le No-Go Lines fanno sì che il robot possa pulire evitando i giocattoli preferiti o la cuccia del proprio cane. Ma anche le Zone Cleaning che permettono di concentrarsi su aree in cui l’animale mangia o dorme per una pulizia più frequente su quei tappeti particolarmente soffici.

Una pulizia sempre più personalizzata, dunque, anche grazie all’implementazione dei comandi vocali in italiano di Amazon Alexa che permettono di gestire sessioni di pulizia su misura. Gli utenti potranno saltare i passaggi di avvio sull’applicazione parlando direttamente con l’assistente vocale di Amazon e chiedergli di far partire/stoppare il Neato, di controllare il livello di batteria e addirittura scoprire dove si trova il proprio robot.

Per poter utilizzare le skill Neato di Alexa prima bisogna assicurarsi di avere l’applicazione di Alexa e un account Neato con associato il proprio dispositivo. Dopo questo passaggio basterà andare nella sezione Casa intelligente (Smart Home) dell’app Alexa, cercare e selezionare la voce Neato, poi Abilita all’uso (Enable Skill) e accedere all’account Neato. In questo modo il proprio account sarà collegato ad Alexa e sarà sufficiente dire “Alexa, chiedi a Neato di iniziare a pulire” o “Alexa, chiedi a Neato di controllare il livello di batteria” per ricevere tutte le risposte e vedere il proprio robot lavorare in casa.

Neato Botvac D450 Connected Premium Pet Edition, uno dei pochi robot aspirapolvere che in questa fascia di prezzo è dotato della tecnologia di navigazione Laser e pulisce in modo metodico. Il risultato è una pulizia più precisa, senza più peli in giro per casa.

Neato Botvac D650 Connected Premium Pet Edition ha invece una spazzola centrale che è più grande del 70% rispetto alla maggior parte dei robot rotondi, rendendolo perfetto per chi ha una casa di medie dimensioni e viene fornito con una spazzola laterale aggiuntiva, una spazzola per i peli, due filtri e uno strumento per la pulizia del dispositivo.

Neato Botvac D750 Connected Premium Pet Edition infine, grazie alle Zone Cleaning dà un valore aggiunto maggiore in quanto consente ai proprietari di animali domestici di programmare le pulizie più di frequente in aree specifiche, in cui i peli del proprio animale si annidano di più ad esempio.

Entrambi i modelli Neato Botvac D650 Connected e Neato Botvac D750 Connected hanno la funzione Multiple Floor Plan che permette di salvare più di una mappa di pulizia nella stessa casa, in modo da creare tramite l’app Neato diverse planimetrie, una per ogni piano dell’abitazione. Così si potrà aspirare tutti i peli, ovunque sia stato il proprio amico peloso. Entrambi i dispositivi sono anche dotati della spazzola laterale per una pulizia più ravvicinata lungo le pareti, dove tendono a raccogliersi pelo e lanugine. Inoltre, particolarmente importante, tutti e tre i modelli hanno il filtro ad alte prestazioni che riesce a intrappolare non soltanto la polvere e i peli ma anche eventuali allergeni che in una casa con animali è più facile trovare.

Tutti i modelli saranno disponibili esclusivamente sulla pagina Amazon di Neato al costo di 579,99 euro per il modello Neato Botvac D450 Connected Premium Pet Edition, 779,99 euro per il Botvac D650 Connected Premium Pet Edition e 949,99 euro per il Botvac D750 Connected Premium Pet Edition.