Prato perfetto senza muovere un dito? Possibile col tagliaerba ECOVACS in sconto di 400€

Super offerta su Amazon per prendervi cura del vosto giardino... con zero sforzi! Il robot tagliaerba ECOVACS GOAT G1-800 è disponibile a soli 699,00€ invece di 1.099,00€, con un incredibile sconto del 36%. Questo innovativo dispositivo copre aree fino a 800m² senza bisogno di filo perimetrale, grazie alla mappatura automatica e al posizionamento di precisione. La sua capacità di gestire 16 zone diverse e affrontare pendenze fino al 45% vi permetterà di avere un prato perfetto con il minimo sforzo.

ECOVACS GOAT G1-800, il robot tagliaerba che sistema il prato al postio tuo!

Il robot tagliaerba ECOVACS GOAT G1-800 è la soluzione ideale per proprietari di case con giardini di media dimensione fino a 800 m² che desiderano liberarsi dalla fatica della rasatura manuale. Particolarmente consigliato per famiglie impegnate, anziani o persone con limitata mobilità, questo dispositivo avanzato vi permetterà di godere di un prato perfettamente curato senza alcuno sforzo fisico.

Se avete un giardino con terreni irregolari o in pendenza fino al 45%, questo robot rappresenta la risposta alle vostre esigenze. La capacità di gestire fino a 16 zone diverse con personalizzazioni specifiche lo rende ideale per proprietà con aree verdi complesse o articolate. Il sistema avanzato di riconoscimento ostacoli 3D proteggerà i vostri mobili da giardino, piante e animali domestici, mentre la lunga autonomia di 160 minuti e la garanzia estesa di 3 anni vi garantiranno tranquillità e un investimento duraturo per la cura del vostro spazio verde.

Il robot tagliaerba ECOVACS GOAT G1-800 rappresenta un'innovazione rivoluzionaria per la cura del vostro prato. Opera senza filo perimetrale grazie al suo sistema di navigazione avanzato che combina telecamere panoramiche, GPS e tecnologia UWB per un posizionamento preciso al centimetro. Ideale per superfici fino a 800 m², offre 160 minuti di autonomia e gestisce pendenze fino al 45%. La mappatura automatica con un solo click e il riconoscimento intelligente degli ostacoli garantiscono un funzionamento sicuro ed efficiente in qualsiasi giardino. Con uno sconto di 400€, questo robot tagliaerba rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un prato perfetto senza fatica.

Vedi offerta su Amazon