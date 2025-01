No IVA, solo affari: le super offerte TV di Mediaworld!

Mediaworld ha ufficialmente attivato la promozione No IVA TV, un'offerta imperdibile per chi desidera acquistare una nuova smart TV a prezzi vantaggiosi. Questa iniziativa, valida fino al 2 febbraio, riguarda un'ampia gamma di televisori, tra cui modelli LED, QLED, OLED e Mini LED, garantendo un'ampia scelta per tutte le esigenze. A differenza delle classiche promozioni No IVA, questa è riservata esclusivamente alle TV, offrendo sconti significativi ai clienti che desiderano aggiornare il proprio sistema di intrattenimento domestico.

No IVA TV Mediaworld, perché approfittarne?

Questo vantaggio è riservato agli iscritti a Mediaworld Club, il programma fedeltà gratuito del noto retailer. Gli utenti registrati potranno infatti ottenere un extra sconto del 18,04% direttamente nel carrello, rendendo l'acquisto ancora più conveniente. Questa iniziativa permette di abbassare ulteriormente i prezzi già ribassati, rendendo il momento perfetto per investire in una TV di ultima generazione con una qualità visiva superiore.

Tra le offerte più interessanti spicca la Panasonic Z95A da 65 pollici, un modello all'avanguardia difficile da trovare sia in termini di disponibilità che di sconti. Questa smart TV, inizialmente proposta a 4.299,99€, era già stata scontata a 2.899,99€, ma con la promozione No IVA TV e lo sconto extra riservato ai membri del Club, il prezzo scende ulteriormente una volta aggiunta al carrello. Un'opportunità unica per chi desidera un modello di fascia alta a un prezzo davvero affare.

Per approfittare dell'offerta, basta registrarsi gratuitamente a Mediaworld Club e aggiungere la TV desiderata al carrello per vedere applicato lo sconto. Con una vasta gamma di modelli disponibili e prezzi mai così bassi, la promozione No IVA TV rappresenta un'occasione imperdibile per acquistare una nuova smart TV di qualità, beneficiando di uno dei migliori sconti attualmente sul mercato.

