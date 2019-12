Non avete ancora preso il regalo di Natale? Ecco la soluzione last minute!

Se come capita a tantissime persone, per un motivo o per l’altro, non siete riusciti ancora ad acquistare un regalo di Natale per un vostro amico o un vostro caro, non disperatevi. Forse non sarà la soluzione ideale, forse non sarà il pensiero perfetto, ma c’è ancora un modo per non arrivare al 25 dicembre totalmente a mani vuote. Certo, ovviamente esiste sempre la possibilità di andare fisicamente in un negozio in questi giorni, ma sinceramente non ve lo auguriamo, tra la folla di persone che si accalcherà tra gli scaffali e l’incertezza di trovare quello che si cerca, potrebbe diventare un’esperienza snervante e fastidiosa da sperimentare proprio a pochi giorni dal Natale.

La soluzione che invece vi proponiamo è tanto semplice quanto efficace, e permetterà anche di evitare l’acquisto di un regalo che forse potrebbe non essere apprezzato, o magari addiritura riciclato in futuro. Meglio a questo punto far scegliere direttamente alla persona interessata e quindi perchè, in questi ultimi due giorni disponibili, non regalare un semplice quanto mai efficace “Buono regalo Amazon“?

Lo so cosa state pensando… è un regalo impersonale, freddo, non adatto al periodo natalizio. Potreste anche aver ragione ma sicuramente vi toglie da molti impicci e da alla persona che lo ricevi la possibilità di scegliere qualcosa che è sicuramente di suo gradimento, e anche se non lo riceverà direttamente il giorno di Natale, sicuramente sarà un oggetto di sicuro utilizzo e che lo renderà felice.

Esistono diversi tipi di Buoni Regalo di Natale su Amazon, ovviamente i due perfetti per i ritardatari sono quelli via email, e quello da stampare, in questo caso dovete avere la possibilità di stamparlo voi a casa o da qualche altra parte. Gli altri due sono il biglietto d’auguri e il cofanetto, in questi due casi bisogna attendere la spedizione e se siete utenti Prime, fate ancora in tempo oggi a farlo arrivare domani, in caso contrario arriverà dopo Natale. Gli importi che potete regalare variano, a seconda del tipo di biglietto, da 1 euro a 5000 euro, quindi sta a voi decidere quanto regalare.

Se siete interessati vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dei Buoni Regalo di Natale direttamente su Amazon e scegliere il buono che fa per voi!

Buoni Regali Amazon di Natale

Digitali | Arriva via mail | Grafica e messaggio personalizzabili | Da 1€ a 5000€

Da stampare | Arriva via mail | Grafica e messaggio personalizzabili | Da 1€ a 5000€

Biglietto d’auguri | Arriva in posta | Diverse grafiche tra cui scegliere | da 10€ a 200€

Cofanetto | Arriva in posta | Diverse grafiche tra cui scegliere | da 20€ a 1000€

