Non è un errore: questa Smart TV LG OLED da 55" è in SCONTO DI 1230€!

Se siete alla ricerca di un televisore che ridefinisca gli standard della qualità visiva, trasformando il vostro salotto in una vera sala cinematografica, questa offerta su Amazon potrebbe essere ciò che stavate aspettando. La Smart TV LG OLED G4 2024 è ora disponibile al prezzo speciale di 1168,44€, con un incredibile risparmio di 1230€ rispetto al prezzo di listino di 2.399,00€.

Smart TV LG OLED G4 2024, chi dovrebbe acquistarla?

Questo televisore LG OLED G4 2024 rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di cinema e gaming che non accettano compromessi sulla qualità dell'immagine. Con il processore α11 potenziato dall'intelligenza artificiale e la tecnologia Brightness Booster Max, che aumenta la luminosità del 30% rispetto ai modelli precedenti, questo TV garantisce una resa visiva eccezionale in qualsiasi condizione di illuminazione.

La presenza di quattro porte HDMI 2.1 con supporto al 4K@144Hz e le tecnologie G-SYNC e VRR rendono questo televisore particolarmente appetibile per i videogiocatori più esigenti. Il design ultrasottile con staffa zero-gap inclusa permette un'installazione a filo muro, trasformando il TV in un prodotto elegante e versatile. Il sistema webOS24, supportato per i prossimi 5 anni grazie al programma Re:New, assicura un'interfaccia sempre aggiornata e ricca di funzionalità.

L'audio non è da meno, grazie al sistema Dolby Atmos che, abbinato al Dolby Vision, crea un'esperienza audiovisiva coinvolgente e cinematografica. La connettività Wi-Fi 6 garantisce streaming fluido e stabile, mentre l'intelligenza artificiale ThinQ AI ottimizza continuamente le prestazioni del dispositivo.

Attualmente disponibile a 1168,44€, la LG OLED G4 2024 rappresenta un investimento significativo per trasformare l'esperienza di intrattenimento domestico. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, design raffinato e prestazioni eccezionali lo rende un prodotto di riferimento nel panorama delle Smart TV di fascia alta, ora accessibile a un prezzo particolarmente vantaggioso!

