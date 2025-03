Non perdere lo SCONTO su questa smart TV OLED da 55": porta il cinema a casa tua!

Se siete alla ricerca di un televisore di fascia alta che offra un'esperienza cinematografica e di gioco senza compromessi, non potete perdervi questa imperdibile offerta su Amazon. La smart TV LG OLED evo da 55 pollici della serie C4 è disponibile a soli 1.249€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo consigliato di 1.799€. Ma c'è di più: grazie a una promozione attiva, potete ottenere un ulteriore sconto di 150€ al checkout, portando il prezzo finale a soli 1.099€.

LG OLED evo 55" serie C4, chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED55C46LA è una smart TV 4K dotata di pixel auto-illuminanti, in grado di offrire immagini incredibilmente nitide, dettagliate e dai colori brillanti. Grazie alla tecnologia Brightness Booster, la luminosità dello schermo risulta fino al 20% più intensa rispetto ai modelli OLED tradizionali, permettendovi di godere al massimo dei contenuti anche in ambienti luminosi.

Il cuore del sistema è il processore α9 Gen7 con AI, progettato per analizzare ogni scena in tempo reale e ottimizzare dinamicamente toni e colori su oltre 20.000 zone per fotogramma. Il risultato è un realismo sorprendente, sia nei film che nelle sessioni di gaming.

Non manca il supporto alle più recenti tecnologie audiovisive: Dolby Vision e Dolby Atmos trasformano il vostro salotto in una vera sala cinematografica, mentre webOS 24 e ThinQ AI vi offrono un'interfaccia intuitiva, aggiornata e ricca di funzioni smart. E grazie al programma webOS Re:New, riceverete 4 aggiornamenti del sistema operativo nei prossimi 5 anni.

Per gli amanti del gaming, questo televisore è semplicemente perfetto. Le quattro porte HDMI 2.1 supportano segnali fino a 4K@144Hz, compatibili con VRR, GSync e FreeSync, garantendo un'esperienza di gioco fluida, reattiva e senza tearing. L'input lag ridotto lo rende ideale anche per i gamer più competitivi.

A soli 1.099€, LG OLED evo 55'' Serie C4 è la scelta definitiva per chi desidera il massimo da una TV OLED di nuova generazione. Non lasciatevi sfuggire questa promozione su Amazon: è il momento perfetto per fare il salto di qualità. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon