Non perdere mai più il tuo portafoglio con la SwitchBot Wallet Finder Card, oggi in SCONTO!

Se state cercando un modo pratico ed efficace per tenere sempre sotto controllo il vostro portafoglio o altri oggetti di valore, la SwitchBot Wallet Finder Card è la soluzione perfetta. Disponibile su Amazon a soli 19,99€, questa carta smart offre uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato di 24,99€. Ma c'è di più: attivando il coupon sulla pagina del prodotto, potrete ottenere un ulteriore sconto del 30%, portando il prezzo finale a soli 13,99€. Un'occasione imperdibile per chi desidera sicurezza e comodità a un prezzo vantaggioso.

SwitchBot Wallet Finder Card, chi dovrebbe acquistarla?

La SwitchBot Wallet Finder Card si distingue per il suo design ultra sottile, con uno spessore di soli 2,5 mm, che la rende perfetta per essere inserita nel portafoglio senza aggiungere ingombro. A differenza di un classico AirTag, questa carta è progettata appositamente per adattarsi agli scomparti del porta carte, garantendo massima discrezione e praticità.

Compatibile con Apple Find My, permette di localizzare i vostri oggetti in qualsiasi parte del mondo, senza la necessità di scaricare ulteriori applicazioni. Grazie al sistema di tracciamento avanzato e agli avvisi sonori da 78 dB, ritrovare gli oggetti smarriti diventa un'operazione rapida e intuitiva.

Un altro punto di forza è la batteria a lunga durata da 540 mAh, che garantisce fino a 3 anni di utilizzo continuo. Inoltre, l'app SwitchBot vi invierà notifiche quando il livello della batteria scende sotto il 20%, assicurandovi che il dispositivo sia sempre pronto all'uso. Anche in caso di batteria scarica, la carta continuerà a funzionare come NFC, offrendo un ulteriore livello di utilità.

Dotata di certificazione IP67, la SwitchBot Wallet Finder Card è impermeabile e resistente alla polvere, il che la rende perfetta non solo per il portafoglio, ma anche per essere fissata a bagagli, zaini e altri oggetti di valore. Inoltre, la tecnologia AES-128 garantisce una protezione avanzata della privacy, mentre la modalità anti-tracking vi avvisa se un dispositivo sconosciuto sta tentando di seguirvi.

L'installazione è estremamente semplice: bastano 30 secondi per configurarla e iniziare a utilizzarla. Compatibile con iPhone per il tracciamento globale e con Android per l'uso via Bluetooth, questa carta è la scelta ideale per chiunque voglia un dispositivo affidabile, discreto e facile da usare.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon

