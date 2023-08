State pensando di acquistare una smart TV per far fare un salto di qualità alla vostra esperienza di visione di film e serie tv, e magari volete abbinarci anche una soundbar per trasformare il vostro salotto in una vera e propria sala cinematografica? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla nuova promozione No IVA lanciata da Mediaworld, valida fino al 6 agosto!

Tutti i possessori della Mediaworld Club (se ancora non l’avete, potete richiederla online gratuitamente) potranno godere, infatti, dello scorporo dell’IVA, pari a uno sconto del 18,04%. Vedrete il prezzo ridotto direttamente nel carrello, per cui non dovrete inserire alcun codice sconto o voucher. Insomma, non vi resta che scegliere una smart TV o soundbar dall’ampio catalogo, e godere della promozione.

Tra le smart TV più interessanti vi è senza dubbio la LG UHD 4K da 55″, che potrete pagare solamente 408,98€ invece di 699,99€ e perfetta per tutti coloro che cercano un pannello dotato di tecnologie innovative e di una qualità spettacolare. Si tratta, infatti, di uno dei modelli più recenti tra quelli lanciati da LG, dotata del nuovo processore a5 Gen6. Questo sfrutterà sofisticati algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per migliorare i contenuti che guardate, trasformando in 4K anche le fonti che hanno una risoluzione minore.

Inoltre, la tecnologia Real 4K di LG vi assicurerà una resa eccezionale dei colori, con sfumature precise e dettagliate. A completare il pacchetto è il pannello dotato di tecnologia HDR10 Pro e capace di visualizzare ben 1 miliardo di colori, e l’assistente ThinQI che vi consiglierà cosa vedere in base ai vostri gusti, implementando tutte le applicazioni, piattaforme streaming e canali in un unico e pratico luogo.

Se alla smart TV volete abbinare una soundbar, così da migliorarne ancor di più la resa sonora, vi consigliamo la LG S75Q, dotata di subwoofer e in sconto a 245,87€ invece di 349,99€. Grazie ai suoi 3.1.2 canali e 380W di potenza, questa soundbar vi garantirà un’esperienza audio incredibilmente coinvolgente, sfruttando la tecnologia High Resolution Audio per creare suoni precisi e profondi. Inoltre, si accoppierà automaticamente con i televisori LG, sfruttandone il processore per sincronizzarsi perfettamente.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

