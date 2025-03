Non restare senza energia: questo power bank è perfetto per il tuo iPhone!

Se state cercando un power bank magnetico affidabile e compatto, oggi su Amazon potete approfittare di un'offerta imperdibile: il power bank UGREEN Uno da 5000mAh è disponibile a soli 33,74€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo più basso recente di 44,99€.

Power bank UGREEN Uno, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo caricatore portatile wireless è la soluzione perfetta per chi possiede un iPhone 16, 15, 14, 13 o 12, offrendo una ricarica magnetica Qi da 15W e una potenza di 7,5W per i dispositivi Apple compatibili. Grazie alla porta USB-C PD da 20W, consente di ricaricare velocemente il vostro iPhone, offrendo fino a 1,11 cariche complete per un iPhone 15 Pro.

Oltre alle sue prestazioni avanzate, UGREEN Uno si distingue per un design innovativo e funzionale. Il display digitale integrato vi permette di controllare la percentuale di batteria residua, mentre le simpatiche icone espressive vi indicano in modo intuitivo lo stato della carica: un sorriso significa che la batteria ha ancora un'autonomia compresa tra 80% e 90%. Inoltre, il supporto pieghevole incorporato, integrato nel design con un tocco futuristico, vi permette di posizionare lo smartphone in verticale o orizzontale per un utilizzo comodo e senza mani.

Leggero e compatto, con un peso di soli 161g e dimensioni di 10,5x7,5x1,6 cm, questo power bank magnetico è facile da trasportare ovunque. Si aggancia perfettamente agli iPhone compatibili, garantendo una presa sicura per una ricarica senza interruzioni, rendendolo l'accessorio perfetto per chi è sempre in movimento.

Grazie all'offerta del momento su Amazon, potete acquistare il power bank magnetico UGREEN Uno a soli 33,74€, un'occasione da non lasciarsi sfuggire per avere sempre energia extra a portata di mano. Non perdete l'opportunità di migliorare la vostra esperienza di ricarica con un prodotto di qualità e design all'avanguardia. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori power bank per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon