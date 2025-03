Nuovi coupon su Aliexpress! Risparmi da 2€ e oltre! Scopri tutte le soglie

Aliexpress ha recentemente rilasciato una nuova serie di coupon, pensati per offrire agli utenti sconti significativi su una vasta gamma di prodotti. Gli sconti partono da un minimo di 2€, ma per gli acquisti più consistenti è possibile arrivare a risparmiare fino a 50€. Questa è una promozione imperdibile, soprattutto per chi è alla ricerca di occasioni per fare acquisti a prezzi più vantaggiosi. I coupon sono validi per un periodo limitato, con scadenza prevista per il 5 marzo, quindi è essenziale approfittare subito di queste opportunità prima che finiscano.

Coupon Aliexpress, perché approfittarne?

I coupon rilasciati da Aliexpress sono strutturati in modo tale da offrire sconti maggiori in base all’importo totale dell’acquisto. Per esempio, il coupon più vantaggioso consente uno sconto di 50€, ma per usufruirne è necessario raggiungere una spesa minima di 439€. Se non si ha intenzione di spendere una cifra così alta, sono comunque disponibili altre offerte interessanti. Ad esempio, con una spesa di 349€, si potrà ottenere uno sconto di circa 40€. Ci sono anche coupon che garantiscono sconti più accessibili, come quelli da 30€ su acquisti di almeno 239€ e da 20€ per ordini che superano i 159€.

Tuttavia, Aliexpress non si ferma qui e offre anche coupon con soglie di spesa più basse, ma comunque utili per chi cerca di risparmiare anche su acquisti più contenuti. Tra i coupon più piccoli, troviamo un sconto di 10€ per chi spende almeno 79€, un coupon da 5€ per ordini a partire da 39€, e addirittura un coupon da 2€ per acquisti che superano i 19€. Questo sistema di sconto a più livelli permette a tutti, indipendentemente dal budget, di beneficiare di una riduzione sul totale dell’ordine.

Per utilizzare i coupon, è sufficiente andare sulla pagina promozionale di Aliexpress, copiare il codice del coupon che si intende utilizzare e inserirlo durante la fase di checkout. È importante tenere presente che ogni coupon ha una soglia minima di spesa da rispettare, quindi è fondamentale controllare che l’importo totale dell’acquisto soddisfi i requisiti richiesti. Concludendo, queste offerte sono una grande opportunità per risparmiare su Aliexpress, ma ricordate di agire in fretta, poiché i coupon sono validi solo fino al 5 marzo.

