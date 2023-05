Nella giornata di ieri Amazon ha presentato il rinnovamento di ben tre dispositivi della linea Echo: vi abbiamo già parlato di Echo Pop ed Echo Auto, mentre ora è il turno di Echo Show 5. Anche il sistema di altoparlanti smart è stato, infatti, completamente rinnovato, offrendo ancora più funzionalità e delle prestazioni migliorate.

Il nuovo Echo Show 5 è già disponibile per l’acquisto su Amazon a un prezzo di listino di 109,99€. La terza generazione del dispositivo combina la praticità d’uso di Alexa con la comodità di uno schermo compatto con cui interagire, assistendovi nella vostra routine giornaliera e tornando utile a tutta la famiglia.

Echo Show 5 è più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente, oltre a presentare un sistema di altoparlanti completamente nuovo che raddoppia i bassi e offre un suono ancora più nitido. Ascoltare musica e podcast, ma anche effettuare videochiamate e guardare video su YouTube sarà, quindi, un’esperienza ancora più piacevole, complice anche il comodo schermo da 5.5″.

Grazie all’integrazione con Alexa potrete sfruttare l’Echo Show 5 anche per impostare sveglie o promemoria, gestire la riproduzione musicale, chiedere le notizie e le previsioni meteo e molto altro. Inoltre, avrete il controllo completo dei dispositivi in casa connessi alla Smart Home: potrete, per esempio, accendere e spegnere le luci, modificare i termostati e comandare la Smart TV, il tutto semplicemente con la vostra voce.

Infine, potrete sfruttare la videocamera integrata non solo per effettuare videochiamate, ma anche per monitorare la stanza in cui è posizionato l’Echo Show 5. Anche quando non sarete in casa, dunque, avrete la situazione sempre sotto controllo, e grazie alla funzione Drop potrete utilizzare il microfono e comunicare con i vostri familiari.

Insomma, la nuova generazione di Echo Show 5 renderà la vostra routine quotidiana incredibilmente più semplice e comoda. Non ci resta, dunque, che rimandarvi alla pagina Amazon del prodotto, dove potete scoprirne tutti i dettagli e acquistarlo a 109,99€.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!