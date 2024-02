Questa telecamera di sicurezza costa solo 23€! AFFARE!

Se, come noi, avete a cuore la sicurezza della vostra casa, o anche di un box o di un ufficio, e volete essere certi di avere le giuste precauzioni per proteggervi da malintenzionati o incidenti, allora quello che vi serve è dotarvi di una buona telecamera di sicurezza, appositamente progettata per gli interni, e che sia venduta ad un rapporto qualità/prezzo accettabile. Ebbene, in tal senso, potrebbe rispondere a questa necessità l'offerta che Amazon sta dedicando oggi all'ottima Tapo C100, una telecamera prodotta dall'azienda Tapo (parliamo della famiglia TP-Link, dunque una garanzia!) e venduta oggi al prezzo di appena 22,99€, grazie ad uno sconto del 21%!

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno Telecamera Tapo C100, chi dovrebbe acquistarla?

La Tapo C100 rappresenta, senza dubbio, un ottimo acquisto per chiunque sia in cerca di una soluzione di sorveglianza domestica pratica, efficiente e - soprattutto - venduta ad un prezzo accessibile. A meno di 23 euro, infatti, questa telecamera si propone con delle buone caratteristiche tecniche, a partire dalla risoluzione in Full HD 1080p, che garantisce video live cristallini, un'essenziale visione notturna, e la comodità di un audio bidirezionale.

Inoltre, la compatibilità con Google Assistant e Amazon Alexa rendono la Tapo C100 un dispositivo incredibilmente versatile, ideale per coloro che già possiedono un ecosistema domestico intelligente. È perfetta anche per i proprietari di piccoli uffici o attività commerciali che vogliono monitorare gli spazi senza investire in sistemi di sicurezza complessi e costosi e inoltre, grazie alla possibilità di archiviare i video localmente su una Micro SD fino a 128 GB, offre una soluzione di archiviazione affidabile che elimina la necessità di abbonamenti mensili.

Insomma, dotata com'è di tante ottime feature, come il rilevamento del movimento, l'invio di notifiche in tempo reale, e la visione notturna con riprese h24, questa telecamera di sicurezza è, indubbiamente, una soluzione di videosorveglianza interna avanzata e accessibile, e visto che il prezzo proposto di soli 22,99€ potrebbe portare all'esaurimento del prodotto (o al termine prematuro dell'offerta), il nostro suggerimento è quello di non tentennare oltre, e di inserirla subito nel carrello!

