Call of Duty: Warzone Mobile, svelata la data d'uscita e le mappe al lancio

È ufficiale: a partire dal 21 marzo, Call of Duty: Warzone Mobile sarà disponibile in tutto il mondo sia su iOS che su Android, con le pre-registrazioni già aperte a questo link. Questo nuovo titolo free-to-play porterà con sé due mappe amate dai fan fin dal lancio: Verdansk e Rebirth Island.

Ma le novità non si fermano qui, poiché sarà anche presente la modalità multigiocatore, che includerà mappe come Shipment e Shoot House, oltre a un sistema di progressione condiviso con Modern Warfare III e Warzone, consentendo ai giocatori di avanzare di livello ovunque si trovino.

Verdansk, la mappa Battle Royale di debutto di Warzone, riporterà i giocatori al luogo dove tutto è iniziato nel 2020: questa metropoli offre una vasta gamma di aree da esplorare e saccheggiare, con partite fino a 120 giocatori che promettono battaglie intense e frequenti.

Rebirth Island, invece, farà anch'essa il suo ritorno su Warzone Mobile, con la modalità Ritorno da 48 giocatori. Questa mappa ha cambiato radicalmente l'esperienza di gioco del Battle Royale con le sue dimensioni ridotte, garantendo un'azione frenetica e continua.

Infine, nella modalità multigiocatore i giocatori avranno l'opportunità di sperimentare la classica azione di Call of Duty attraverso diverse mappe e modalità, tra cui Shipment, Shoot House e Scrapyard.

La progressione e i contenuti saranno condivisi tra le versioni console, PC e mobile di Warzone e Modern Warfare III. Basterà accedere con il proprio ID Activision per trasferire senza problemi tutti i contenuti acquisiti in Modern Warfare III e Warzone, rendendoli disponibili in tutto l'ecosistema Call of Duty. Questo include il livello del giocatore, il livello delle armi e la progressione del Battle Pass, garantendo un'esperienza uniforme su tutte le piattaforme.