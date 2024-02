Stampante per etichette Phomemo, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 25%

La stampante Bluetooth per etichette Phomemo, ideale per aziende che mirano a ottimizzare la produzione di etichette per le spedizioni, è ora disponibile con un'offerta irresistibile su Amazon. Inizialmente proposta a 126,99€, è ora disponibile a soli 94,99€, consentendo un risparmio del 25%. Questo dispositivo avanzato supporta la stampa tramite connessione Bluetooth e USB, semplificando la stampa di documenti, foto ed etichette per piattaforme come eBay, Shopify ed Amazon. Con una risoluzione di stampa di 203 DPI e una velocità di 150 mm/s, questa stampante offre un modo semplice e veloce per migliorare l'efficienza delle vostre attività. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di potenziare la vostra produttività con la Stampante Bluetooth per etichette Phomemo.

Stampante per etichette Phomemo, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante per etichette Phomemo rappresenta l'acquisto perfetto per chi gestisce un'attività commerciale online su piattaforme come eBay, Shopify, Amazon ed Etsy, necessitando di un sistema efficiente per la stampa di etichette di spedizione. La sua flessibilità, con la capacità di gestire etichette di dimensioni comprese tra 1 e 4,6 pollici, la rende adatta a varie esigenze di imballaggio e spedizione. Per coloro che cercano di ottimizzare i tempi e ridurre i costi, questa stampante si dimostra un prezioso alleato grazie alla tecnologia termica diretta, che elimina la necessità di toner o inchiostro. La velocità di stampa di 150 mm/s assicura una produzione rapida di etichette, raggiungendo fino a 72 fogli 4x6 al minuto, mentre la risoluzione di 203 DPI garantisce stampe chiare e precise.

In aggiunta, la stampante è ideale per chi cerca flessibilità e praticità d'uso, supportando la stampa sia wireless tramite Bluetooth con l'app "Labelife" per iOS e Android, sia tramite cavo USB per Windows, Mac OS, Chrome OS e Linux, garantendo un'integrazione senza sforzi nel vostro ambiente lavorativo. Il team di esperti di Phomemo, fornendo assistenza tecnica, rappresenta un ulteriore valore per chi cerca sicurezza e supporto a lungo termine.

La stampante Phomemo è la scelta ottimale per chi desidera efficienza, qualità e versatilità nella stampa di etichette, il tutto a un prezzo di 94,99€, rispetto al prezzo originale di 126,99€. Considerando la sua compatibilità con diverse piattaforme, l'alta velocità di stampa, la risoluzione precisa e il supporto clienti eccezionale, consigliamo vivamente l'acquisto di questo prodotto per modernizzare e migliorare il processo di stampa delle etichette nella vostra azienda.

