OFFERTA nascosta ASSURDA: LG NanoCell da 86 pollici a un prezzo SHOCK! (-700€)

Se siete alla ricerca di un'esperienza visiva straordinaria che possa trasformare il vostro salotto in una vera e propria sala cinematografica, non potete lasciarvi sfuggire questa eccezionale offerta su Amazon. La Smart TV LG NanoCell 86" 86NANO81T6A della serie 81 2024, è ora disponibile al prezzo speciale di 1399,99€, permettendovi di risparmiare ben 700€ rispetto al prezzo di listino. Un'opportunità unica per portare a casa un televisore di ultima generazione a un prezzo davvero vantaggioso!

Smart TV LG 86NANO81T6A, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa Smart TV 4K da 86 pollici rappresenta la scelta ideale per gli amanti del cinema e delle serie TV che desiderano vivere un'esperienza immersiva senza precedenti comodamente da casa. La tecnologia NanoCell, fiore all'occhiello di LG, purifica i colori rendendoli più vividi e realistici, portando la qualità visiva ben oltre i confini dell'Ultra HD tradizionale. Gli appassionati di gaming troveranno tra l'altro nel Game Dashboard & Optimizer un alleato prezioso, che consente di personalizzare rapidamente le impostazioni di gioco per un'esperienza ottimizzata.

Il potente processore a5 Gen7 è il cuore pulsante di questo televisore, capace di migliorare i contenuti portandoli a qualità 4K, regola intelligentemente la luminosità in base all'ambiente e adattare il suono per un'esperienza audiovisiva completa. La presenza del Filmmaker Mode e dell'HDR10 Pro garantisce una resa fedele alle intenzioni dei registi, con colori profondi e dettagli nitidi che faranno la gioia dei cinefili più esigenti.

Per le famiglie attente alla longevità dei propri dispositivi, il programma webOS Re:New rappresenta un valore aggiunto significativo, assicurando aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi cinque anni. Questo significa che il vostro investimento rimarrà al passo con i tempi, con nuove funzionalità e miglioramenti. La vasta gamma di app di streaming preinstallate, tra cui Netflix, Disney+ e Amazon Prime, trasforma questo televisore nel centro d'intrattenimento definitivo per tutta la famiglia.

Al prezzo speciale di 1399,99€, la Smart TV 86NANO81T6A rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera portare al massimo la propria esperienza di intrattenimento domestico. Con la sua tecnologia all'avanguardia, la qualità d'immagine superiore e le funzionalità smart avanzate, questo televisore offre un rapporto qualità-prezzo difficile da eguagliare.

