Questa radiosveglia Philips è BELLISSIMA e oggi vi costa meno! (-30€)

Se non vi siete ancora convertiti all'utilizzo dello smartphone come sveglia, ma apprezzate ancora averne una sul comodino, troverte molto interessante l'offerta su questa avanzata radiosveglia Philips con funzioni internet e di streaming musicale. Oggi la potete trovare in offerta a circa 158€, grazie ad uno sconto di 30€ rispetto al prezzo consigliato.

Radiosveglia Internet Philips M2805/10, chi dovrebbe acquistarla?

Philips M2805/10 è la compagna perfetta per gli appassionati di musica che desiderano una soluzione audio versatile e ricca di funzioni. Questa radio Internet, dotata di connettività Bluetooth e capacità di multi-pairing, risponde alle esigenze di chi vuole la libertà di riprodurre musica e podcast da vari dispositivi senza il vincolo dei cavi. La funzione Spotify Connect vi farà godere delle playlist preferite direttamente dai server Spotify, per un'esperienza sonora di alta qualità. Offrendo sia la radio DAB+ che la FM, garantisce un ascolto globale, portando nelle vostre case le vibrazioni di stazioni radio di tutto il mondo.

Il design snello della Philips M2805/10, oltre a soddisfare l'occhio, la rende ideale per gli spazi più ristretti e può essere comodamente montata a parete per un aspetto ancora più discreto. Con una potenza di uscita di 10 W e un suono stereo cristallino, questa radio è adatta per tutti coloro che non vogliono compromessi sulla qualità del suono, nemmeno in spazi piccoli. Inoltre, la sveglia incorporata, che permette di risvegliarsi con la propria stazione radio preferita o una suoneria delicata, la rende l'alleata perfetta per cominciare la giornata con il piede giusto.

Questa radio Philips, in vendita al prezzo vantaggioso di €158,09, rispetto al prezzo originale di €189,99, rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano un'esperienza audio eccezionale e funzionalità avanzate in un unico dispositivo compatto. Vi cattureranno la sua versatilità e la qualità del suono stereo, rendendo ogni ascolto un'esperienza unica.

