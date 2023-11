Offerta TOP sulla mirrorless Sony Alpha 6100! (-421€)

Scoprite su Amazon l'offerta per il Cyber Monday sulla Sony Alpha 6100, una fotocamera digitale mirrorless con obiettivi intercambiabili e zoom 55-210mm F4.5-6.3.Offre un autofocus veloce e preciso, garantendo immagini nitide anche nelle condizioni più difficili. Il prezzo originale di 1.269€ è stato ribassato a soli 848,00€. Questo significa che risparmierete ben 421,00€ sul prezzo originale! Non perdete questa opportunità di acquistare la Sony Alpha 6100 a un prezzo così conveniente, in queste battute finali del Black Friday.

Sony Alpha 6100, chi dovrebbe acquistarla?

La fotocamera Sony Alpha 6100 è una scelta ideale per i fotografi e i vloggers alla ricerca di qualità dell'immagine, facilità d'uso e portabilità. Offre un autofocus veloce e preciso, rendendola perfetta per catturare soggetti in movimento o scatti in viaggio. Inoltre, l'aggiunta dell'obiettivo con Zoom 55-210 mm F 4.5-6.3 garantisce una versatile gamma di lunghezze focali, adattandosi così a una varietà di situazioni di scatto. Inoltre, grazie alla funzione di stabilizzazione dell'immagine, potrete scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La Sony Alpha 6100 è una fotocamera mirrorless con obiettivi intercambiabili. Dispone di un sensore APS-C e un attacco E. L'obiettivo incluso nel pacchetto ha una focale da 55-210mm con un'apertura F4.5-6.3. Il sistema di messa a fuoco automatica è in grado di bloccare il soggetto in appena 0,02 secondi, e la fotocamera può scattare fino a 11 foto al secondo con AF/AE tracking.

La Sony Alpha 6100 attualmente è in offerta ad appena 848,00€, ben 421,00€ in meno rispetto al prezzo originale di 1.269,00€. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale, considerando le alte prestazioni tecniche e la marca di prestigio. Non state acquistando solo una fotocamera di alta qualità, ma anche un obiettivo versatile, che amplia ulteriormente le possibilità creative del fotografo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi consigliamo però di fare i vostri acquisti il prima possibile, per evitare che l'offerta termini.

